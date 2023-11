Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pünktlich nach dem Ende des berüchtigten Börsenmonats Oktober startete der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) Anfang November nach oben durch, so die Analysten der DekaBank.Die Zinspause und die Hoffnung, dass das Zinsplateau jetzt erreicht sei, würden die Anleger aber durchatmen lassen. Die Inflation ist weiter auf dem Rückzug, hierzulande sogar etwas zügiger als gedacht, so die Analysten der DekaBank. In Deutschland habe die Inflationsrate im Oktober 3,8% betragen, im gesamten Euroraum sogar nur noch 2,9%. Und der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober sei auch schwach genug ausgefallen, um keine neuen Zinsängste zu provozieren.Die Geschäftsergebnisse der Unternehmen für das dritte Quartal seien bislang überwiegend gut ausgefallen. Auch in der Konjunktur deute weiterhin nichts auf eine dramatische Abwärtsbewegung hin. Die Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts im vergangenen Quartal sei mit 0,1% im Vorquartalsvergleich etwas moderater ausgefallen als befürchtet. Die Konjunktur kühle ab und die Inflation gehe zurück, es spreche also vieles für ein Ausbleiben weiterer Leitzinserhöhungen. All dies seien gute Gründe, die die Pessimisten dazu bewegen würden, ihre vorsichtige Haltung zu überdenken. Schließlich seien die letzten Wochen eines Jahres in der Vergangenheit oftmals eine Phase mit steigenden Aktienindices gewesen. (07.11.2023/ac/a/m)