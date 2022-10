So habe die FED in ihren letzten Einschätzungen im September deutlich gemacht, dass sie bis 2024 ein Leitzinsniveau erwarte, dass bei 4% und zeitweise sogar höher liegen werde. Bis dahin sei man noch davon ausgegangen, dass bereits Ende des kommenden Jahres die FED veranlasst werden könnte, den Leitzins wieder zu senken. Diese Erwartung, dass die kurzlaufenden Zinsen über einen längeren Zeitraum relativ hoch bleiben könnten, habe auf die langfristigen Renditen durchgeschlagen.



Da die Notenbankpolitik maßgeblich von den Inflationsaussichten beeinflusst werde, sei in den nächsten Wochen und Monaten hierauf ein besonderes Augenmerk zu legen. In den USA gebe es durchaus einige Hinweise darauf, dass die Teuerungsrate ihren Höhepunkt überschritten habe. Dass hier ein zyklischer Abschwung zu erwarten sei, passe in dieses Bild. In der Eurozone könnten sich die zahlreichen Energiepreisbremsen, die bereits eingeführt worden seien bzw. noch einzuführen seien, dämpfend auf die Inflation auswirken. Allerdings würden die Analysten der Hamburg Commercial Bank weder diesseits noch jenseits des Atlantiks einen scharfen Rückgang der Inflationsraten erwarten, da eine Rezession möglicherweise vermieden werden könne (USA) oder relativ milde ausfallen dürfte (Eurozone). Gleichzeitig seien überdurchschnittliche Lohnabschlüsse zu erwarten, sodass ein erheblicher Aufwärtsdruck auf die Preise bestehen bleibe.



Die Risiken für die Aktienmärkte lägen auf der Hand: Dies sei vor allem die weitere Entwicklung des Krieges in der Ukraine, das Verhalten einer neuen italienischen Regierung angesichts des Wahlsieges eines rechtspopulistischen Parteienbündnisses sowie eine Fortsetzung der Null-Covid-Strategie in China, wodurch das Land auch 2023 als globaler Wachstumsmotor wegfallen würde.







Hamburg (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten war zuletzt eine Achterbahnfahrt zu erleben, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Spannbreite beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe seit Anfang August zwischen 11.976 Punkten und 13.910 Punkten gelegen. Der amerikanische S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe in dieser Zeit zwischen 3.586 und 4.305 Punkten geschwankt. Die heftigen Bewegungen an den Aktienmärkten seien durch spiegelbildliche Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen ausgelöst worden. Letztere wiederum hätten sich zum einen durch eine überraschend aggressive Gangart der EZB und der FED, eine unerwartet hohe Inflation sowie zuletzt Turbulenzen an den britischen Staatsanleihemärkten (Gilts) ergeben.