Die Rezessions- bzw. Stagflationsängste dürften verglichen mit historischen Mittelwerten bereits zu weiten Teilen in den aktuellen Kursniveaus miteingepreist sein. Allerdings hätten uns die historischen Beispiele auch gezeigt, dass die Abschwungphasen in der Regel länger dauern würden als im aktuellen Beispiel und dass auch in stagflatorischen Rezessionen mit einem (moderaten) Gewinnrückgang bei den Unternehmen auf Indexebene zu rechnen gewesen sei. Letzteres habe noch nicht stattgefunden. Spannend werde diesbzgl. auch die weitere Entwicklung der Konjunkturvorlaufindikatoren sein. Diese hätten mit ihrer Bodenbildung historisch oftmals den Auftakt einer substanziellen Erholung an den Aktienmärkten miteingeläutet. Bei diesen Indikatoren würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG Ökonomen im Winterhalbjahr die Tiefs erwarten.



Gleichzeitig würden sie die Spitze bei den Staatsanleiherenditen und bei den Zinsanhebungen von FED und EZB in Richtung Q1 2023 erwarten. Hier würde der letzte Zinsschritt der US-Währungshüter gemäß historischem Muster ebenfalls einer Aktienerholung in die Karten spielen.



In Summe spreche also einiges dafür, dass die Aktienmärkte schon den Großteil der zu erwartenden Krisenrückgänge hinter sich gebracht hätten. Erhöhte geopolitische Risiken und vorerst weiter steigende Leitzinsen bzw. fallende Konjunkturvorlaufindikatoren und Gewinnwachstumserwartungen für 2023 würden aber darauf hindeuten, dass kurzfristig noch Abwärtsdruck anstehen könnte. Eine Stabilisierung der Wirtschaftsdynamik und das Ende im Zinsanhebungszyklus sollten dann aber in weiterer Folge den Boden für eine nachhaltigere Erholung an den Aktienmärkten bereiten. (28.10.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Auch wenn die gegenwärtige geo-, geldpolitische und wirtschaftliche Situation äußerst komplex ist und bis auf Weiteres wohl so bleiben wird, so bietet der Blick in die Vergangenheit doch eine gewisse Orientierungsstütze, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ausgehend allein vom Faktor Geopolitik seien die diesjährigen Kursrückgänge sowie die Dauer der Abwärtsbewegung würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aufgrund der jüngsten Zuspitzungen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für weitere Eskalationen und die geopolitische Situation somit weiterhin als Belastungsfaktor für die Aktienmärkte sehen.