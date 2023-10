Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,32% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,43% gesunken.



Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) habe nach Zuwächsen in den ersten neun Monaten seine Jahresprognose bestätigt und sich bis 2028 einen kräftigen Umsatzanstieg zum Ziel gesetzt.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008/ WKN 514000) habe in Q3 wegen schwächerer Geschäfte im Investmentbanking und einer gestiegenen Steuerquote weniger verdient. Stärkste Ertragssäule sei das Privatkundengeschäft gewesen, das von den gestiegenen Zinsen profitiert habe. Deutschlands größtes Finanzinstitut habe in Q3 einen Gewinn von 1,03 Mrd. EUR erwirtschaftet - ein Rückgang von 8%.



Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) werde sein Produktionsziel für den Kassenschlager 737 wegen Problemen mit einem Zulieferer auch in diesem Jahr verfehlen. Boeing habe das Ziel von 400 bis 450 Auslieferungen für das Kurz- und Mittelstrecken-Modell am Mittwoch auf 375 bis 400 gekappt.



Hohe Verunsicherung an den Finanzmärkten stütze den USD, der EUR bleibe unter 1,06 USD. Die Ölpreise hätten wieder etwas zugelegt. (26.10.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Starke und schwache Bilanzen großer Technologiekonzerne ließen die Investoren an den Aktienmärkten schwanken, so die Analysten der Nord LB.Sie hätten versucht, die uneinheitlich ausgefallenen Bilanzen der US-Technologieriesen Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) (+2,6%) und Alphabet (ISIN US02079K1079/ WKN A14Y6H) (-8,7%) vom Vorabend zu interpretieren. Während der Windows-Konzern auch dank eines starken Geschäfts in der Cloud die Expertenerwartungen für das abgelaufene Quartal übertroffen habe, sei die Google-Mutter in diesem Bereich unter den Vorhersagen geblieben.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,08% gestiegen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -1,64% gefallen.