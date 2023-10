Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach zwei überwiegend schwachen Monaten konnten sich die Aktienmärkte in der vergangenen Woche zwischenzeitlich etwas erholen, bevor sie am Freitag erneut schwächelten, so die Analysten der DekaBank.



Die Eskalation im Nahost-Konflikt habe zusammen mit eher taubenhaften Äußerungen von Seiten der FED- und EZB-Vertreter für niedrigere Renditen bei US-Staatsanleihen gesorgt, was positiv auf die Aktienmärkte gewirkt habe. Der Start in die Berichtssaison für das dritte Quartal sei in den USA erfreulich verlaufen. Die Großbanken sowie ein Schwergewicht aus dem Gesundheitssektor hätten mit guten Zahlen überzeugt.



In Europa hingegen habe mit LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) ein absolutes Schwergewicht enttäuscht. Sowohl in dieser als auch in der kommenden Woche dürfte die Berichtssaison die Entwicklung an den Aktienmärkten dominieren. Die Analysten würden weiterhin erwarten, dass die Gewinne für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) klar über den Prognosen gemeldet würden. Ein Risiko für Aktien würden starke Renditeanstiege sowie eine Ausweitung des Nahost-Konflikts bleiben. (Ausgabe vom 16.10.2023) (17.10.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



