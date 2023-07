Blicke man nicht nur auf den abgelaufenen Monat, sondern auf das gesamte erste Halbjahr zurück, so hätten aber dennoch eindeutig die namhaften IT-Werte den Ton angegeben. Der NASDAQ 100 habe zwischen Januar und Juni rund 39% erzielt - es sei die beste Performance in seiner 38-jährigen Geschichte. Auch am Freitag habe eine gewisse Tech-Stärke am Markt nicht geleugnet werden können. Die Aktienmärkte hätten aber auf breiter Front freundlich geschlossen, wobei die gute Stimmung vor allem auf ermutigende Preisdaten in den USA zurückzuführen gewesen sei. Denn obwohl die Einkommen und Konsumausgaben in den USA im Mai angestiegen seien, habe der Preisauftrieb weiter abgenommen. Der von der FED besonders im Fokus stehende Preisindex PCE habe weiter an Dynamik verloren. Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel sei etwas weniger stark als im April gestiegen, wogegen Ökonomen mit einer unveränderten Rate gerechnet hätten.



Im Datenkalender für diese Woche seien vor allem US-Daten interessant. So werde mit dem ISM für den Monat Juni bereits heute ein weiterer viel beachteter Stimmungsindikator publiziert werden. Einen weiteren Einblick in die aktuelle wirtschaftliche Lage der USA werde darüber hinaus der am Freitag erscheinende Arbeitsmarktbericht für den Juni erlauben. In Asien setze sich der positive Trend der Vorwoche heute Morgen fort.



Am Rohstoffmarkt hätten die Ölpreise jüngst wieder etwas angezogen, würden heute Morgen aber beinahe unverändert handeln. Der Goldpreis habe sich zuletzt wieder etwas stabilisiert, die Marke von USD 2.000 sei aber weiterhin ein gutes Stück entfernt. Am Kryptomarkt sei das Wochenende unspektakulär verlaufen. Der Bitcoin stehe heute bei knapp über USD 30.600. (03.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Juni gestaltete sich zwar volatil, brachte aber auf breiter Basis durchaus beachtliche Kursgewinne, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wer dem Motto "Sell in May and go away" befolgt sei, habe demnach im abgelaufenen Börsenmonat auf gut +4% im EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und +3% im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verzichtet. Die wahren Kurstreiber seien aber in den USA zu finden gewesen, wo sowohl der breite Markt als auch der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um mehr als +6% hätten zulegen können. Auffallend hierbei sei gewesen, dass, obwohl Big Tech weiter führend sei, die Rally zuletzt auf deutlich breiterer Basis gestanden sei. So habe beispielsweise der S&P 500 Equal Weight Index mit +7,5% deutlich besser abgeschnitten als der "normale" kapitalisierungsgewichtete S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). Ein Großteil dieser Performance sei auf die vergangene Woche zurückzuführen und ein Hinweis darauf, dass es zuletzt vermehrt Werte abseits der großen Namen gewesen seien, welche die Indices angetrieben hätten.