Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -1,07%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,45% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,76% gesunken.



Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8/ WKN DTR0CK) habe im Jahr 2022 eine starke Nachfrage verzeichnet, gleichzeitig sei aber die Produktion durch Störungen in den Lieferketten beeinträchtigt gewesen. Der Umsatz sei um 28% auf EUR 50,9 Mrd., das bereinigte EBIT auch dank höherer Preise um 55% auf knapp EUR 4,0 Mrd. gestiegen. Im laufenden Jahr würden Erlöse in einer Spanne zwischen EUR 55 Mrd. und EUR 57 Mrd. sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 7,5% bis 9,0% (Vj.: 7,8%) angestrebt.



Die Deutsche Post DHL Group (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) und die Poste Italiane hätten eine strategische Partnerschaft vereinbart. DHL werde den Straßentransport von Paketen für Poste Italiane in europäische Länder übernehmen und Poste Italiane Pakete von DHL in Italien zustellen. Italienische Kunden würden ein verbessertes Angebot an weltweiten premium Expressdiensten erhalten und über ein Joint Venture werde ein modernes Packstations-Netzwerk in Italien aufgebaut.



Nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes sei der Kurs des Euro gegenüber dem USD spürbar über die Marke von 1,06 gesprungen. Die Ölpreise hätten ebenfalls von den vom US-Arbeitsministerium veröffentlichten Daten profitiert. Die Preise seien geklettert. (13.03.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Zusammenbruch des amerikanischen Startup-Finanzierers Silicon Valley Bank (ISIN US78486Q1013/ WKN A0ET46) belastete die internationalen Aktienmärkte zum Wochenschluss, so die Analysten der Nord LB.Bankenaktien seien teilweise massiv unter Druck gewesen. Investoren würden nun auf unrealisierte Verluste in den Anleiheportfolios der Banken blicken und auf entsprechende Klarstellungen von den einzelnen Adressen warten. Schlusslicht im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei am Freitag die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) mit einem Tagesminus von 7,35% gewesen. Im EURO STOXX 50 seien die TOP 3-Verlierer Santander (ISIN ES0113900J37/ WKN 858872) (-5,28%), Banco Bilbao (ISIN ES0113211835/ WKN 875773) (-4,72%) und BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771) (-4,33%) ebenfalls aus dem Bankensektor gekommen.