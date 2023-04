An den Aktienmärkten sei dies jedoch nur mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen worden. So habe der österrechische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) exakt auf dem Niveau seines Freitagsschlusskurses geschlossen und auch sein deutsches Pendant sowie der breite europäische Leitindex seien auf der Stelle getreten. Selbiges habe für die Börsen in Übersee gegolten. Ob dies nur die Ruhe vor dem Sturm gewesen sei, werde sich aber bereits heute und in den kommenden Tagen zeigen. Die US-Berichtssaison nehme nun richtig an Fahrt auf und lasse der Anlegerschaft fortan nur wenig Zeit zum Durchatmen. Diverse US-Großbanken würden den bereits letzten Freitag begonnenen Zahlenreigen fortsetzen, wobei sich heute auch schon so mancher Vertreter aus der Pharma- und Kommunikationsbranche hinzugeselle.



Abseits dessen sei dank des ZEW-Index auch von der Makroseite mit Impulsen zu rechnen. Die Subkomponente für die Zukunftserwartungen habe zuletzt einen recht ausgeprägten Absturz auf 13 Punkte verkraften müssen, deute somit aber weiterhin auf eine positive Einschätzung hin. Die Subkomponente für die aktuelle Lage rangiere hingegen bereits seit geraumer Zeit auf negativem (pessimistischen) Terrain und habe im März bei -46,5 Punkten gelegen. Während die Modelle der Analysten der Raiffeisen Bank International AG hinsichtlich der Zukunftserwartungen auf eine leichte Verbesserung auf ein Niveau von 14 Punkten hinweisen würden, würden sie bezüglich der aktuellen Lage mehr Aufwärtspotenzial sehen und daher eine Verbesserung auf -40 Punkte erwarten.



Parallel zum Aktienmarkt habe auch am Goldmarkt Flaute geherrscht. Der Preis für die Feinunze sei zwar nur moderat zurückgegangen, das Edelmetall sei damit aber wieder unter die Marke von USD 2.000 gerutscht. Auch das vermeintliche digitale Gold, der Bitcoin, habe Abgaben verbuchen müssen und die USD 30.000 nicht verteidigen können. Stabil hingegen präsentiere sich weiterhin der Ölmarkt. Das Barrel der Nordseesorte Brent bewege sich seit Anfang April im Zuge der angekündigten Förderkürzung durch die OPEC+ seitwärts und handele derzeit bei rund USD 85.



In Asien würden die Börsen heute Morgen mit moderaten Abschlägen notieren. (18.04.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An einem weitgehend datenarmen Handelstag hielten sich die Anleger mehrheitlich zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nicht einmal ein kräftig zulegender Empire State Index habe daran etwas ändern können. Dieser messe die Stimmung in der Industrie des US-Bundesstaates New York und sei von minus 24,6 Punkten im Vormonat auf plus 10,8 Zähler gestiegen. Das sei insofern überraschend gewesen, da Analysten im Schnitt nur mit einem wesentlich moderateren Anstieg auf minus 18,0 Punkte gerechnet hätten.