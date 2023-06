Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,41%, der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,63% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,61% gefallen.



Der Energiekonzern E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) habe angesichts stark gefallener Börsenpreise für Strom und Gas angekündigt, seine Preise zu senken. Ab 1. September würden mehrere Millionen Kunden in der Grundversorgung von durchschnittlich 18% günstigeren Arbeitspreisen bei Strom und durchschnittlich 28% günstigeren Preisen bei Gas profitieren. Auch Kunden mit Sonderverträgen sollten von niedrigeren Tarifen profitieren.



Der Euro habe gestern volatil gehandelt und sich gegenüber dem US-Dollar zunächst auf Talfahrt in Richtung 1,06 USD begeben. Im späten US-Handel habe der Kurs aber wieder nahezu auf Vortagesniveau gelegen.



Die Rohölpreise seien weiterhin unter Druck gewesen und hätten Konjunktursorgen in Bezug auf China wiedergespiegelt. Auch hier zeichne sich aber heute Morgen eine Gegenbewegung ab. (01.06.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Anleger an den Aktienmärkten blieben nervös, so die Analysten der Nord LB.Anhaltende Unsicherheiten im Vorfeld der Abstimmung der Kongresskammer zur Anhebung der US-Schuldengrenze sowie schwache Konjunkturdaten aus China hätten für rückläufige Kurse sowohl in Europa als auch in den USA gesorgt. In Deutschland seien insbesondere Titel mit einem hohen Geschäftsanteil in China unter Druck gewesen. Nachdem der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Produzierende Gewerbe in China heute Morgen überraschend Wachstum signalisiert und der US-Schuldendeal den Kongress passiert habe, dürften die europäischen Börsen heute freundlich in den Tag starten.