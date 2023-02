Zwei Dinge müssten dabei berücksichtigt werden. Erstens genüge es nicht, dass die Inflation sinke. Sie müsse so stark sinken, dass das Inflationsziel von 2% (das sei sowohl für die EZB als auch für die FED das Ziel) erreicht werde bzw. in absehbarer Zeit als erreichbar gelten könne. Das sei angesichts einer immer noch steigenden Kernrate der Inflation in der Eurozone sicher nicht der Fall und in den USA habe sich die Abwärtsdynamik abgeschwächt. Zweitens sei keineswegs klar, wie lange die FED und die EZB nach Erreichen der "Terminal rate" (also dem höchsten Leitzins in diesem Zinszyklus) die Leitzinsen auf diesem Niveau lassen würden. Gut möglich, dass diese dann für 12 bis 18 Monate dort bleiben würden. Auch dies würde die Aktienmärkten belasten, die bis vor kurzem baldige Zinsschritte nach unten eingepreist hätten.



Während also die Gefahr steigender Zinsen gestiegen sei und die Euphorie dämpfe, seien die besser als erwarteten Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks ein wichtiger positiver Faktor. In diesem Umfeld könnten Unternehmen eher Gewinne ausbauen oder zumindest halten, zumal eine anhaltend hohe Inflation die Durchsetzung höherer Preise auch erleichtere. Letzteres sei allerdings ein delikater Faktor. Denn die allgemeine Beobachtung sei, dass ein guter Teil der Inflation auf die Ausweitung der Gewinnmargen durch die Unternehmen zurückzuführen seien. Eine Fortsetzung dieses Trends sei nicht zu erwarten.



Die Analysten der Hamburg Commercial Bank halten das Aufwärtspotenzial für Aktien von dem heutigen Stand aus für begrenzt. Es sei gut möglich, dass die Volatilität bei Aktien angesichts des Wechsels zwischen Zinsangst und Konjunkturhoffnung hoch bleibe, was die Analysten in der Punktprognose nicht explizit zum Ausdruck bringen würden. (Ausgabe Februar 2023) (28.02.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Inflations- und Zinsentwicklung steht weiterhin im Fokus der Anleger, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Inflation komme zwar zurück, aber nicht in dem Ausmaß, wie sich das die meisten Anleger erhofft hätten. Denn nur wenn die Teuerung dauerhaft zurückgehe, bestehe auch eine berechtigte Hoffnung darauf, dass die Notenbanken zunächst ihre Leitzinserhöhungsphase beenden und dann in einem zweiten Schritt die Leitzinsen senken würden, so die Überlegung.