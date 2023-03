RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) wolle nach Zuwächsen im neuem Geschäftsjahr operativ an das Ergebnis von 2022 anknüpfen. Das bereinigte EBITDA auf Konzernebene solle zwischen 5,8 bis 6,4 Mrd. EUR liegen. Im vergangenen Jahr habe RWE 6,3 Mrd. EUR erzielt. Die Aktionäre sollten eine Dividende von 90 Cent je Aktie erhalten.



Der EUR habe von einer deutlich besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. Der als sicher Hafen geltende USD habe dagegen spürbar nachgegeben.



Die Ölpreise hätten ebenfalls von der deutlich verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten sowie dem schwächer tendierenden USD profitiert. (22.03.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Investoren am deutschen Aktienmarkt haben sich bereits für den heute erwarteten US-Zinsentscheid positioniert, so die Analysten der Nord LB.Sie hätten angesichts der Probleme in Teilen des US-Bankensektors auf eine weniger straffe Geldpolitik gesetzt. Gleichzeitig habe die Angst vor größeren Verwerfungen in der Bankenbranche weiter abgenommen. Die Wall Street habe von nachlassenden Sorgen um das Bankensystem nach der Notübernahme der Credit Suisse profitiert. Investoren hätten gehofft, dass die von Behörden und Großbanken eingeleitete Rettungsmaßnahmen eine größere Krise abwenden würden.