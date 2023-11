Wie Anleger reagieren sollten



Drei Faktoren würden eine Rolle spielen, die Privatanleger bei ihren Überlegungen, wie sie angesichts der durch den Klimawandel bedingten Veränderungen in der Wirtschaft vorgehen sollten, berücksichtigen sollten: kurzfristige Volatilität, langfristige Abschwächung und die Chancen, die sich aus der Umstellung auf Netto-Null-Prozent ergeben würden.



Ein Bericht des IWF, der im Juni 2023 veröffentlicht worden sei, habe gezeigt, dass "Aktienkurse positiv auf marktweite klimagünstige Nachrichten reagieren, aber nicht negativ auf klimatisch ungünstige Nachrichten". Privatanleger müssten in der Lage sein, in Echtzeit auf Ereignisse zu reagieren, die zu kurzfristigen Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen an den Märkten führen könnten - deshalb sei es wichtig, dass sie in der Lage seien, Geschäfte außerhalb der normalen Handelszeiten zu tätigen.



Was die Maßnahmen zur Bewältigung der langfristigen Unvorhersehbarkeit betreffe, so würden die üblichen vernünftigen Anlageempfehlungen gelten: Diversifizierung trage dazu bei, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Chancen auf langfristig positive Erträge zu maximieren. Es sei auch eine Überlegung wert, ob der Wechsel zu grünen Technologien dazu führen könnte, dass Investitionen in kohlenstoffintensive Branchen an Wert verlieren würden. Die Bedeutung einer solchen Diversifizierung sei einer der Gründe, warum Spectrum Markets so viel Wert darauf lege, Privatanlegern Zugang zu einer größeren Palette von Produkten und Handelsmöglichkeiten zu verschaffen.



Chancen gebe es auch für Privatanleger: Der Übergang zu einem Netto-Null-Energieverbrauch werde zu einem Wachstum in innovativen Branchen führen und neue Anlagemöglichkeiten schaffen. Anders ausgedrückt, könnte der oft kritisierte Mangel an echten grünen Investitionsmöglichkeiten in der Vermögensverwaltungsbranche früher als erwartet der Vergangenheit angehören. Die Bank of England weise in ihrer Publikation für das vierte Quartal 2022 darauf hin, dass die Umstellung auf Netto-Null-Energie geordnet verlaufen könne, was zu einem "sanften Übergang" führe, während ein "disruptiver Übergang" verstärkte Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könne. Die Anleger müssten also auf dem Laufenden bleiben, denn so seien sie besser in der Lage, Investitionsentscheidungen zu treffen, die zu ihrem finanziellen Wohlergehen in einer Zukunft beitragen würden, die durch die Auswirkungen des Klimawandels unvorhersehbar und unbeständig werde. (10.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Weltweit ergreifen Regierungen Maßnahmen, um die Faktoren, die den Klimawandel vorantreiben, zu reduzieren und dessen Auswirkungen zu mildern, so Martina Hoffard, Head of Marketing bei Spectrum Markets.Diese Maßnahmen würden sich auch auf die Märkte auswirken. Privatanleger sollten sich dessen bewusst sein und sich auf diese Auswirkungen einstellen. Kohlenstoffsteuern, Emissionshandelssysteme und Subventionen für umweltfreundliche Industrien würden die Wettbewerbsfähigkeit verschiedener Branchen auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Initiativen zur Verringerung des Energieverbrauchs würden langfristig enorme Auswirkungen haben.Die Wechselwirkungen zwischen den Märkten und der Umwelt würden nicht in einem Vakuum stattfinden. Das Zusammenspiel geopolitischer und sozialer Kräfte, auch solcher, die nichts mit dem Klimawandel zu tun hätten, erhöhe ebenfalls den Bedarf an Investitionen in die für die Bereitstellung grüner Energie erforderliche Infrastruktur.