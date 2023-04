Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturrisiken haben zugenommen und die jüngsten Makrodaten haben tendenziell enttäuscht, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen Berenberg Märkte-Monitor.Kurzfristiger AusblickDie Berichtssaison in Europa und den USA für das 1. Quartal werde in den nächsten Tagen deutlich an Fahrt aufnehmen. 87% der Unternehmen des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) nach Marktkapitalisierung würden bis zum 5. Mai die Ergebnisse für das 1. Quartal veröffentlichen. Von Seiten der Zentralbanken bleibe es im April hingegen ruhig. Konjunkturell werde es spannend. Am Mittwoch würden die Inflationsdaten (März) für die USA und das FED-Protokoll (März) veröffentlicht. Die Industrieproduktionsdaten (Februar) der Eurozone, die US-Erzeugerpreise (März) und die chinesischen Importdaten (März) würden am Donnerstag bekannt gegeben. Am Freitag würden die Einzelhandelsumsätze (März), das Verbrauchervertrauen (Uni Michigan, März) und die Industrieproduktionsdaten (März) der USA folgen. In der Folgewoche würden der ZEW-Index (April), die vorläufigen Einkaufsmanagerindices (April) für die USA und Europa sowie die US-Häusermarkdaten (März) publiziert. (11.04.2023/ac/a/m)