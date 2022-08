Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktieninvestoren lassen weiterhin Vorsicht walten und die bestehenden Zinserhöhungsängste sowie vorhandene Rezessionssorgen werden wohl auch heute den Markt tendenziell belasten, so die Analysten der Helaba.Dass der FED-Chef morgen Signale der Entspannung liefern werde, sei derweil fraglich und auch Hoffnungen auf eine technische Verbesserung seien kaum vorhanden. Derzeit handele der DAX in der Nähe des 50%-Levels um 13.169, während das Indikatoren-Set als negativ zu werten sei. Werde obige Marke nachhaltig unterschritten, bestehe Raum bis in den Bereich um 13.000. Hürden würden sich bei 12.259 (55-Tagelinie) und 13.539 (21-Tagelinie) finden. (25.08.2022/ac/a/m)