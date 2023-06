Der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) verstärke sich in der Krebsmedizin durch die Übernahme von Rechten zur Entwicklung und Vermarktung der US-Biotechfirma Cedilla Therapeutics. Bayer wolle mit präklinischen Programmen sein frühes Entwicklungsportfolio in der Präzisionsonkologie, die das Ziel habe, Patienten anhand einer umfassenden Analyse ihres Tumors eine individualisierte Behandlung anzubieten, ergänzen. Zu den finanziellen Details des Deals seien keine Angaben gemacht worden.



Die Aussagen von Lagarde hätten den Euro gestützt. Der Wechselkurs gegenüber dem Greenback sei auf über 1,075 EUR/USD gestiegen.



Die OPEC+ plane keine weitere Verknappung des Angebots (OPEC+ produziere knapp 40% des weltweiten Angebots). Brent habe um über 2% zugelegt. (02.06.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Aktieninvestoren atmeten am Donnerstag nach einer ersten Einigung im US-Schuldenstreit erleichtert auf, so die Analysten der Nord LB.Nachdem das US-Repräsentatenhaus zugestimmt habe, müsse nur noch der Senat grünes Licht geben, um den drohenden Zahlungsausfall abzuwenden. Dies erscheine bei der parteiübergreifenden Unterstützung nur noch eine Formsache. Nach den wochenlangen Querelen könnten sich die Börsianer jetzt endlich wieder auf die wesentlichen Investmentfaktoren wie Konjunktur und Zentralbankentscheidungen konzentrieren. Die Kosten (Prämie) für die Absicherung von US-Staatsanleihen gegen einen Zahlungsausfall seien in der Konsequenz auf den niedrigsten Stand seit dem 09. März gesunken.