Tatsächlich befinde sich der Aktienmarkt nämlich häufiger auf einem Allzeithoch, als man vermuten würde. In den 1176 Monaten seit Januar 1926 habe der Markt in 354 Monaten davon, also in 30% der Fälle, ein Allzeithoch erreicht.



Und im Durchschnitt hätten sich die Zwölf-Monats-Renditen nach Erreichen eines Allzeithochs besser als zu anderen Zeitpunkten entwickelt: 10,3% über der Inflation im Vergleich zu 8,6%, wenn der Markt nicht auf einem Höchststand gewesen sei. Auch die Renditen über einen Zwei- oder Dreijahreshorizont hätten durchschnittlich besser abgeschnitten.



100 US-Dollar, die im Januar 1926 in den US-Aktienmarkt investiert worden wären, wären Ende 2023 inflationsbereinigt 85.008 US-Dollar wert, das entspreche einem jährlichen Wachstum von 7,1%.



Im Gegensatz dazu ergebe sich bei einer Anlagestrategie, die jedes Mal, wenn der Markt ein Allzeithoch erreiche, für den nächsten Monat aus dem Markt aussteige und in Barmittel umschichte (und immer dann wieder einsteige, wenn er nicht auf einem Allzeithoch sei), ein Wert von nur 8.790 US-Dollar. Das ergebe einen Verlust von 90% im Vergleich! Die Wertentwicklung dieses Portfolios betrüge inflationsbereinigt 4,7%. Langfristig gesehen, würden sich daraus erhebliche Unterschiede der Renditen ergeben.



Die vorliegende Analyse umfasse einen Zeitraum von fast 100 Jahren, also länger als der Anlagehorizont der meisten Menschen. Aber selbst bei einem kürzeren Zeithorizont wäre den Anleger:innen eine Menge potenzieller Erträge entgangen, wenn sie sich in der Hochphase des Marktes zurückgezogen hätten.



Es sei zwar nicht ungewöhnlich, dass man nervös werde, wenn sich der Aktienmarkt auf einem Allzeithoch befinde, aber die Vergangenheit zeige, dass es für die Vermögensbildung nicht förderlich gewesen wäre, diesem Gefühl nachzugeben. Es möge triftige Gründe dafür geben, warum man nicht in Aktien investieren möchte, aber ein Allzeithoch an der Börse sollte keiner davon sein. (19.02.2024/ac/a/m)







