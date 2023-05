Für China und Indien werde ein Wachstum von 5,1 Prozent beziehungsweise 6,0 Prozent prognostiziert - langsamer als in der Vergangenheit, aber weit höher als in den Industrieländern. Gleichzeitig seien die Währungen der Schwellenländer attraktiv bewertet. Dies trage ebenfalls dazu bei, die Voraussetzungen für eine mögliche Erholung zu schaffen.



China beispielsweise erlebe einen Inlandsboom, da das Land seine Null-Covid-Politik aufhebe und damit die aufgestaute Verbrauchernachfrage nach drei Jahren des Stillstands freisetze und die Tür für einen längerfristigen Aufschwung öffne. Die Erholung Chinas könnte auf alle Schwellenländer von Malaysia bis Südafrika ausstrahlen. Zudem werde China innerhalb eines Jahrzehnts wahrscheinlich zur größten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen.



Gleichzeitig würden multinationale Unternehmen ihre Produktionsstätten aus China in andere Regionen verlagern. Das dürfte Ländern wie Mexiko, Vietnam, Indonesien und Indien zugutekommen. So erfinde Indien sich bereits mit einer besseren Infrastruktur und gesteigerten Effizienz neu, um von den Verlagerungen zu profitieren. Nachdem Indien im April 2023 China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholt habe, sei es auf dem besten Weg, innerhalb von fünf Jahren die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zu werden und Deutschland zu überholen, so die Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF).



Von Lateinamerika bis Asien seien die Schwellenländer von Innovation geprägt. Die KI-Revolution könnte ohne Technologie aus diesen Ländern nicht stattfinden. Und auch der Anteil der international angemeldeten Patente in den Schwellenländern nehme stetig zu und habe laut Daten der US-amerikanischen und europäischen Patentämter und Schätzungen von AB im Jahr 2022 19 Prozent erreicht.



Nach Jahren der Enttäuschung seien viele Anleger in Schwellenländeraktien untergewichtet. Es würden sich allerdings mehrere Katalysatoren für Veränderungen abzeichnen. Zudem würden Schwellenländeraktien zu attraktiven Bewertungen gehandelt. Deshalb sei es an der Zeit, das Engagement in den Schwellenländern im Rahmen der globalen Aktienallokation neu zu überdenken. (10.05.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Anleger in Emerging-Markets-Aktien suchen nach dem Licht am Ende eines langen Tunnels, so Sammy Suzuki, Head - Emerging Markets Equities bei AllianceBernstein.Nach dem Boom der Jahre 2001 bis 2010 habe der MSCI Emerging Markets von 2011 bis 2022 einen annualisierten Ertrag von nur 0,9 Prozent auf US-Dollar-Basis erzielt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit verdecke jedoch das zukünftige Potenzial der Schwellenländer, das bei globalen Allokationen oft unterschätzt werde. Anleger sollten einen genaueren Blick auf die dortige Dynamik werfen, die attraktive Chancen eröffne.Denn die Schwellenländer würden auf der Weltbühne eine wesentlich größere Rolle spielen, als man angesichts ihres geringen Anteils an den globalen Benchmarks annehmen könnte. Schon ihre schiere Größe sei ein wichtiger Faktor. In den Schwellenländern würden 52 Prozent der Weltbevölkerung leben. Zähle man die Frontier- und andere Märkte, die nicht im MSCI Emerging Markets Index enthalten seien, hinzu, sogar 88 Prozent. Insgesamt würden die Schwellen- und Frontier-Märkte 77 Prozent der Landmasse der Welt bedecken und 46 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) erwirtschaften. Dennoch seien nur 11 Prozent der Unternehmen im MSCI ACWI-Index in Schwellenländern beheimatet.