Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem etwas schwächeren Start in die vergangene Woche konnten die meisten großen Aktienindices im Lauf der Woche schrittweise weiter zulegen, so die Analysten der DekaBank.



Zentraler Treiber sei eine marktfreundlich aufgenommene Rede von FED-Chef Powell gewesen. Noch nicht einmal die vergleichsweise starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag mit ihren Risikosignalen für weitere kräftige Leitzinserhöhungen hätten den Optimismus nachhaltig trüben können. In dieser Woche stünden keine Daten-Highlights an. In der kommenden Woche könnten die extrem wichtigen US-Verbraucherpreise und das Treffen der US-Notenbank entscheidende Impulse geben. Die Reaktionen auf diese Daten dürften dann auch darüber entscheiden, in welcher Stimmung die Aktienmärkte das schwierige Jahr 2022 beenden würden. (05.12.2022/ac/a/m)





