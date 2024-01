Der Präsident der FED New York, John Williams, sehe darin sogar eine temporäre Aufhebung des monetären Straffungszyklus der Notenbank. Die starken Finanzmärkte und die fallenden langfristigen Zinsen würden deshalb wenig erstaunen, obwohl es sich hier aus Sicht der FED um eine unerwünschte temporäre Verzerrung handele. Allerdings seien diese Überschussreserven mittlerweile von 2300 Milliarden US-Dollar auf nur noch rund 600 Milliarden gefallen. Damit nehme bereits jetzt ein wichtiger Unterstützungsfaktor für die Märkte schnell ab.



Die fortschreitende Normalisierung der Inflationsentwicklung habe sich in den USA ebenfalls vorübergehend verlangsamt. Insbesondere bleibe die Dienstleistungsinflation hartnäckig. Dies könnte, zumindest vorübergehend, ein weiterer Auslöser für künftige Enttäuschungen an den Märkten und bei den Zinssenkungsfantasien sein. Zudem sollten jüngste Kommentare verschiedener Mitglieder der FED und EZB beachtet werden, die schnelle und vor allem wiederholte Leitzinssenkungen in Frage stellen würden. Auffallend seien auch ständige Meinungswechsel von FOMC-Mitgliedern und eine insgesamt selten gesehene inhomogene und nicht vertrauensfördernde Kommunikation der US-Notenbank mit potenziellem Störpotenzial für die Börsen.



Zudem würden vom US-Arbeitsmarkt immer mehr Signale einer Abschwächung kommen. Historisch habe dies praktisch immer zu einem darauffolgenden schnellen Anstieg und Überschießen der Arbeitslosigkeit geführt. Es sei daher zu erwarten, dass eine kontrollierte und graduelle Normalisierung des US-Arbeitsmarktes und damit auch der Konjunktur mit Hilfe der Geldpolitik einmal mehr nicht gelinge.



Ein zusätzliches Warnsignal für die Konjunktur und die Aktienmärkte liefere aktuell auch die historisch stets sehr zuverlässige 'Dow-Theorie'. Der Dow Jones Industrial habe vor kurzem ein neues Allzeithöchst erreicht, das aber vom Dow Jones Transportation, der einen Frühindikator für die Konjunktur darstelle, nicht bestätigt worden sei. Gemäß der Theorie sei das ein Warnsignal für den Aktienmarkt und Divergenzen zum Gesamtmarkt stets bedeutungsvoll.



Die momentan uneinheitlichen Aktienmärkte und der schwache Bitcoin bei gleichzeitig wieder verstärktem Aufwärtsdruck der langfristigen Zinsen würden auf ein mögliches temporäres Gewitter hindeuten. Eine regelrechte Flut von Staatsanleihen im Gegenwert von mehr als 2000 Milliarden US-Dollar auf globaler Ebene in den kommenden Monaten werde zu zusätzlichem Liquiditätsabfluss und Zinsaufwärtsdruck am langen Ende führen. Eine potenzielle Marktkorrektur in den kommenden Wochen würde aber zu einer interessanten Ausgangslage sowohl an den Aktien- wie auch Kreditmärkten führen. Es sei mit Opportunitäten zu rechnen, die von einer danach wieder planmäßigen Normalisierung des Umfelds profitieren würden. (Ausgabe vom 25.01.2024) (26.01.2024/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Marktteilnehmer sind aktuell außerordentlich positiv gestimmt, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.Neben mehreren Zinssenkungen der US-Notenbank werde auch ein weiterer rascher Rückgang der Inflation sowie ein 'Soft-Landing' der Konjunktur erwartet. Dieser Optimismus spiegele sich auch in der Stimmung der US-Kleininvestoren wider, die ein Allzeithoch erreicht habe. Bemerkenswert sei, dass dieser positive Trend nicht nur auf die USA beschränkt sei, sondern weltweit zu beobachten sei, mit Ausnahme von China.Nach den jüngsten Kursanstiegen an den Aktien- und Anleihenmärkten müsse jedoch mit einem gewissen Enttäuschungspotenzial gerechnet werden, da bereits viele positive Entwicklungen eingepreist seien. Selbst geringfügige Abweichungen von den erwarteten perfekten Bedingungen könnten eine erhebliche Volatilität zur Folge haben. Eventuelle Marktturbulenzen dürften jedoch nur vorübergehend auftreten und lediglich zu einer stimmungsbedingten technischen Korrektur führen, die jedoch durchaus kräftig ausfallen könnte. Mittelfristig deute alles darauf hin, dass Konjunktur, Inflation, Zinsen und die Geldpolitik auf einem gesunden Normalisierungskurs bleiben und somit ein solides Fundament für renditestarke Aktien- und Kreditmärkte im weiteren Verlauf des Jahres bilden würden.