Die zuvor als komplex skizzierte Woche habe aber einen versöhnlichen Abschluss gefunden, wobei sowohl die europäischen Leitindices als auch ihre US-Pendants am Freitag mit Kurszuwächsen ins Wochenende gegangen seien. Erstaunlich sei gewesen, dass insbesondere der "zinssensitive" NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) merklich überproportional habe zulegen können, zumal am Freitag ebenfalls die Staatsanleiherenditen nach oben geklettert seien. Aus Sicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG spreche heuer einiges dafür, dass der zuvor genannte Wachstumsindex zu den Outperformern zählen sollte. So handele der NASDAQ 100 immer noch rund 30% unter seinem Allzeithöchststand, dadurch sei die Überbewertung dieses Segments zu einem Großteil abgebaut worden. Des Weiteren dürften in Richtung zweiter Jahreshälfte Inflation, Geldpolitik und Konjunktur in Summe keine Belastung mehr darstellen. Hilfreich sei in dem Kontext ebenso, dass zahlreiche Tech- und Internetfirmen sich vor dem Hintergrund des schwieriger gewordenen Geschäftsumfelds aktuell schlanker aufstellen und entsprechende Restrukturierungsprogramme lancieren würden. Am Freitag sei dies z.B. Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) gewesen.



In dieser Woche werde weiterhin die Berichtssaison zum vierten Quartal den Ton mitangeben. Ein Erstresümee für Corporate America falle hier differenziert aus. Zwar hätten die Unternehmen - bei einem allerdings noch sehr geringen Auszählungsgrad - mit mehr als 60% die Konsens-Gewinnerwartungen übertroffen. Allerdings sei es den US-Unternehmen gelungen, historisch im höheren Ausmaß positiv zu überraschen. In den nächsten Tagen würden dann ebenso schon zahlreiche europäische Titel ihr Zahlenwerk präsentieren.



Der Ölpreis habe zuletzt wieder angezogen und seinen höchsten Stand seit Anfang Dezember erreicht. Unterstützung habe die merklich rückläufige Anzahl von US-Bohrlöchern und aufgrund der Abschaffung der Covid-Restriktionen die Aussicht auf eine wirtschaftliche Erholung in China geboten, welche die Ölnachfrage stimulieren würde.



Im asiatischen Handel gehe es heute aufwärts - in China würden die Börsen aufgrund des Neujahrsfestes jedoch diese Woche geschlossen bleiben. (23.01.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene Aktien-Handelswoche kann retrospektiv als gemischt bezeichnet werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwischenzeitlich auf die Stimmung hätten schlechter als erwartete US-Konjunkturveröffentlichungen (Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion) gedrückt, welche gezeigt hätten, dass die Zinsanhebungen nunmehr auch bei "harten Wirtschaftsdaten" Wirkung zeigen würden. Gleichzeitig würden sich in Europa bei den Vorlaufindikatoren (zuletzt durch den stark ansteigenden ZEW-Index) die Hinweise mehren, dass das Schlimmste an konjunktureller Abwärtsdynamik schon hinter uns liegen könnte. Letzteres sei zuletzt ebenfalls dadurch begünstigt worden, dass die Gas- und Strompreise substanziell nachgegeben und dergestalt die vor wenigen Wochen noch sehr ausgeprägten Sorgen vor Engpässen und horrenden Inputkosten deutlich nachgelassen hätten.