Dies gehe Hand in Hand mit dem Renditeanstieg 10-jähriger US-Treasuries. Die Yield liege mittlerweile wieder knapp unter der Marke von 3% und damit deutlich höher als noch vor einigen Wochen - was Gegenwind für die Bewertungen der zinssensitiven Growth-Werte bedeutet habe. Es sei daher nicht allzu verwunderlich, dass die Anlegerschaft zuletzt wieder vermehrt in qualitativ hochwertige Value-Unternehmen umgeschichtet habe, was auch am Kursniveau des Sektors für defensiven Konsum abzulesen sei.



Das Handelsvolumen sei ferienbedingt nach wie vor dünn und auch der Newsflow vonseiten der Berichtssaison versiege langsam aber sicher. Die Marktteilnehmer würden sich daher wieder vermehrt auf Makrozahlen sowie Geo- und Geldpolitik fokussieren. Der Datenkalender für heute biete zwar noch keine Highlights. Im Verlauf der Woche sei mit den Einkaufsmanagerindices, dem Geschäftsklima oder dem Konsumentenvertrauen jedoch für Spannung gesorgt.



In Asien würden die Börsen zum Auftakt der neuen Handelswoche mit gemischten Vorzeichen handeln. In Europa würden die vorbörslichen Indikationen auf eine Eröffnung im Bereich der Freitagsschlusskurse deuten.



Obwohl dem Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) stets die Eigenschaft des sicheren Hafens nachgesagt werde, habe dieser im Gleichklang mit den Aktienmärkten Abgaben verbuchen müssen und sei gar unter die Marke von USD 1.750 gestürzt. Der Ölpreis wiederum habe sich besser gehalten, das Barrel der Nordseesorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) sei jedoch unter USD 100 geblieben. Im allgemeinen Risk-Off-Sentiment habe sich auch der Kryptomarkt nicht halten können. Der Bitcoin als prominentester Vertreter habe ohne größere Nachrichtenmeldung in den letzten 7 Tagen fast 12% abgegeben. (22.08.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Aktienbörsen zuletzt über vier Wochen Kursgewinne verbuchen konnten, mussten diese in der abgelaufenen Handelswoche Federn lassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Je näher das Wochenende gerückt sei, desto mehr habe sich dabei die Abwärtsdynamik beschleunigt, wobei der Verfallstag für August-Optionen ebenfalls seinen Teil zur erhöhten Volatilität beigetragen habe. Vor allem aber jene Werte, welche in der jüngeren Vergangenheit noch die Performancetabellen angeführt hätten, hätten nun die größten Verluste zu verbuchen gehabt.