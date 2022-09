Staatsanleiherenditen seien nach der Erholung im Juli zuletzt wieder kräftig angestiegen. Innerhalb der gesamten Assetklasse Anleihen seien die Experten in erster Linie bei europäischen, insbesondere deutschen und französischen, Staatsanleihen zurückhaltend positioniert. Sie würden kurz laufende US-Staatsanleihen vor langen bevorzugen und hier mittelfristig mit einer steileren Zinskurve rechnen.



Am Corporate-Bond-Markt würden die Experten Bankanleihen gegenüber Non- Financials Anleihen (Industrieanleihen) bevorzugen; zudem Investmentgrade-Anleihen (Euro) gegenüber High-Yield- Unternehmensanleihen (Euro). Die Risikoprämien letzterer würden zwar deutlich angestiegene Ausfallrisiken signalisieren, würden nach Meinung der Experten jedoch noch nicht ausreichend eine zu erwartende weitere Abkühlung der konjunkturellen Entwicklung diskontieren.



Die Risikoprämien von Emerging-Markets-Hartwährungsanleihen würden sich nicht unattraktiv präsentieren, doch v.a. die in Asien/China zunehmend schwachen Konjunkturindikatoren, ein mehr als problematischer Immobiliensektor und ein offenbar verpuffendes Stimuluspaket würden die Experten dazu veranlassen, bei dieser Anleiheklasse vorerst nicht zuzugreifen.



Die internationalen Aktienmärkte hätten sich in den letzten Monaten unter großer Volatilität seitwärts entwickelt. Trotz zuletzt schwächerer Konjunkturvorlaufindikatoren sei der Fokus der Notenbanken aktuell ganz klar auf das Thema Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Die Experten sähen das restriktiver werdende Liquiditätsumfeld unverändert als einen der größten Belastungsfaktoren für die nächsten Monate. Sie seien skeptisch, dass die Notenbanken sehr schnell eine Kehrtwende vollziehen würden und würden daher bei Aktien mehr als vorsichtig bleiben.



Weiterhin würden sich Emerging-Markets-Aktien von der schwachen Seite präsentieren und sich nicht von den entwickelten Märkten abheben. Verantwortlich sei dafür unter anderem, dass auch der asiatische Raum die deutliche Verteuerung von Energie als Inputfaktor zu spüren bekomme, da Europa zunehmend um LNG-Importe mit Asien in Preiskonkurrenz trete. Unter diesen Vorzeichen werde es schwer, dass sich die globale Wirtschaft erhole. Interessant sei, dass die Gewinnentwicklung weiterhin recht stabil sei, was dazu führe, dass die Bewertung deutlich zurückgehe.



Die Rohstoffmärkte hätten sich zuletzt wieder etwas fester präsentiert, wobei in den letzten Monaten vor allem die zyklischen Industriemetalle aufgrund von zunehmenden Konjunkturwachstumsängsten Verluste hätten hinnehmen müssen. Eine Sonderrolle nehme aktuell unverändert der Energiesektor ein, der stark von der Nachrichtenlage in der Ukraine bzw. von den Entwicklungen im Bereich Erdgas beeinflusst werde. (14.09.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Eine Trendwende bei der Geldpolitik ist in naher Zukunft nicht zu erwarten, von Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.Diese Erkenntnis habe die Erholungsbewegung an den Aktienmärkten beendet, die sich über den Sommer entwickelt habe. Diese Einsicht könne jedoch niemanden ernsthaft überraschen. Erstens würden sich die Inflationsraten weiterhin nahe der Höchststände bewegen. Zweitens seien FED-Offizielle regelmäßig ausgerückt, um allzu optimistische Markterwartungen zu korrigieren. Drittens seien die Arbeitsmärkte als wichtiger Indikator für den Zustand der Wirtschaft nach wie vor robust. Und schließlich würden sich die Aktienmärkte trotz aller Widrigkeiten verhältnismäßig gut halten.Aus der Perspektive eines Währungshüters betrachtet, gebe es somit keine Veranlassung, von dem Pfad einer geldpolitischen Straffung abzurücken. Für die EZB komme hinzu, dass die Währung abschmiere, was zusätzliche Inflationsimpulse erzeuge. Daher würden hierzulande sogar Zinsanhebungen im Dreivierteltakt (+0,75%) infrage kommen, was vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen wäre. Somit müssten sich die Märkte darauf einstellen, dass die Notenbanken nicht - wie in den letzten Jahren - beim ersten Stress zur Rettung ausrücken würden. Es werde in diesem Zyklus länger dauern, bis es an der geldpolitischen Front zu einem Einlenken komme.