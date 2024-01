3. Warum die "Glorreichen Sieben" nicht genug seien



Obwohl makroökonomische Risiken den Markt im vergangenen Jahr belastet hätten, habe die Generative Künstliche Intelligenz (GKI) die Anleger für einen technologischen Paradigmenwechsel begeistert, der das Potenzial habe, Produktivitätssteigerungen und Profitabilität freizusetzen. Das habe zu einem kräftigen Anstieg der Aktien der "Glorreichen Sieben" geführt - Alphabet Inc. (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T). Zum Jahresende hätten sie 28 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500 ausgemacht.



Ihre Handelsmuster würden jedoch eng miteinander korrelieren, sodass Anleger, die sich mit allen sieben Aktien eindecken würden, erhebliche Verluste erleiden könnten, wenn sich die Stimmung gegenüber der gesamten Gruppe verschlechtere. Die KI-Revolution, die ihre Erträge in die Höhe getrieben habe, werde auch zu einem stärkeren Wettbewerb zwischen den Mega-Caps führen, was die Profitabilität beeinträchtigen könnte. Auch sei es noch zu früh, um zu wissen, wer die großen Gewinner der KI-Revolution sein würden, da die Technologie gerade erst beginne, kommerzielle Anwendungen zu finden.



Im Jahr 2023 sei der gleichgewichtete MSCI World um 7,1 Prozent hinter dem entsprechenden kapitalgewichteten Index zurückgeblieben. Die Historie zeige, dass nach extrem ungleichen Ertragsverteilungen eine Verbreiterung des Marktes mehrere Jahre anhalten könne, wenn sie eintrete. Wann das der Fall sein werde, könne niemand vorhersagen. Nachdem jedoch mehr als 70 Prozent der S&P 500-Aktien im Jahr 2023 nicht mit dem Markt Schritt hätten halten können - wobei die Aktien vieler Unternehmen sogar hinter ihrem eigenen Gewinnwachstum zurückgeblieben seien -, würden die Experten es für unwahrscheinlich halten, dass die Dominanz der "Mag 7" anhalten werde.



Positionierung inmitten von Unsicherheiten



Zu Beginn des Jahres 2024 seien die Anleger mit einer langen Liste von Risiken konfrontiert. Die Gewinnprognosen seien tendenziell rückläufig, während die Bewertungen der Aktien in einigen Marktsegmenten - insbesondere in den USA - überhöht seien. Es sei schwer, Vertrauen in ein wahrscheinliches makroökonomisches Ergebnis zu entwickeln und die potenziellen Auswirkungen der geopolitischen Risiken würden sich nur schwer vorhersagen lassen.



In einem derart unbeständigen Umfeld sollten sich Anleger auf Portfolios konzentrieren, die langfristige Wachstumsthemen über Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Geschäftsmodellen abbilden würden. So werde in Unternehmen investiert, die sich auch in einem schwierigeren Konjunkturumfeld gut behaupten könnten. Investitionen in Wachstumsunternehmen mit soliden Gewinnprognosen für die nächsten drei bis fünf Jahre könnten sich ebenfalls lohnen, da der Markt aufgrund mangelnder kurzfristiger Visibilität langfristiges Potenzial übersehen könnte.



Auch Substanzwerte würden Aufmerksamkeit verdienen, denn viele Anleger hätten Value-Aktien untergewichtet. Diese hätten sich jedoch in der Vergangenheit sowohl in einem schwächeren als auch in einem stärkeren Umfeld bewährt und seien daher heute ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Allokation.



Wenn die Volatilität erneut zuschlage, könnten Strategien, die auf Qualitätsaktien mit stabileren Handelsmustern basieren würden, dazu beitragen, den Abwärtstrend abzufedern. Strategien mit geringerer Volatilität würden einer Allokation defensive Eigenschaften hinzufügen, die Anlegern helfen könnten, in schwierigeren Märkten den Kurs zu halten.



Das richtige Gleichgewicht zu finden, hänge von der Risikobereitschaft des einzelnen Anlegers ab. Nach Ansicht der Experten liege der Schlüssel zur Steuerung der Aktienallokationen im Jahr 2024 jedoch darin, keine falsche Überzeugung von einem einzelnen Makro- oder Marktergebnis zu entwickeln. Aktienportfolios aller Art müssten Unternehmen mit den richtigen Attributen identifizieren, um eine breite Palette von Szenarien abzubilden - und Anleger sollten ihre Allokationen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie das richtige strategische Rezept für launische Marktbedingungen entwickeln würden. (24.01.2024/ac/a/m)







