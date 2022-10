Auch beim Thema Inflation rate Ewert zur genauen Beobachtung: "Die Zentralbanken, darunter auch die Europäische Zentralbank, haben auf die Inflation aggressiver reagiert, als die Märkte es erwartet haben. Jetzt sei denkbar, dass die Notenbanker einen gemäßigteren Kurs einschlagen - besonders dann, wenn sich der wirtschaftliche Ausblick verschlechtert." Dies gelte insbesondere, wenn sich die allgemeine Teuerung abschwäche. "Die Inflation ist sehr schnell sehr stark angestiegen und könnte nahe eines Übertreibungslevels angekommen sein. Der Markt könnte daher erneut überrascht werden, wenn sie stärker als erwartet zurückgeht", erläutere die Expertin. Bereits jetzt sei erkennbar, dass sich die Engpässe in den Lieferketten verbessert hätten: So seien Frachtkosten rückläufig und die Warenmengen in den Frachtterminals wieder handhabbar.



Stockpicking biete sich an



In diesem Gesamtumfeld biete sich laut Ewert Stockpicking besonders an. Ein Schwerpunkt sollte dabei auf dem Finanzsektor liegen. "Höhere Zinssätze tragen zur Verbesserung der Nettozinsmargen der Banken bei. Allerdings haben die Anleger das Ausmaß der Verbesserung unterschätzt, und die Aktienkurse passen sich an, um dies widerzuspiegeln", erkläre die Expertin. Das Volumen der Aktienrückkäufe europäischer Banken sei im Vergleich zum übrigen Markt bemerkenswert.



Interessant seien auch Energieunternehmen. Diese würden über solide Bilanzen verfügen und sich würden dafür entscheiden, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, was durch Währungseffekte und steigende Rohstoffpreise begünstigt werde. Auf der anderen Seite seien Unternehmen und Sektoren, die stärker auf den Endverbraucher ausgerichtet seien, trotz beispielloser staatlicher Interventionen mit erhöhter Unsicherheit konfrontiert. Diese Bereiche des Marktes hätten das Potenzial, sich wieder zu erholen, wenn sich die Stimmung zu verbessern beginne.



Preismacht mache attraktiv



Weiterhin seien Aktien interessant, die von makroökonomischen Entwicklungen unabhängig seien wie z. B. Unternehmen aus dem Gesundheitswesen oder der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, die über eine starke Preissetzungsmacht oder sinkende Inputpreise verfügen würden. "Aktien mit Preissetzungsmacht sind im Großen und Ganzen ein Inflationsschutz, und die globale Ausrichtung Europas trägt zur Risikodiversifizierung bei und bietet differenzierte Chancenquellen", führe Beatrix Ewert aus.



Fazit: Handeln bevor der Aufschwung bestätigt werde



Ewerts Fazit: "Auch wenn die Herausforderungen in nächster Zeit weiter bestehen bleiben, könnte das hohe Maß an Unsicherheit, mit dem die Anleger konfrontiert sind, schnell eingepreist werden, während die Aussichten in Bezug auf den Winter und die Energiepreise klarer werden könnten." Ein erneuter Rücksetzer könnte aus Sicht der Expertin Kaufgelegenheiten bieten: "Europa ist im Vergleich zu den globalen Wettbewerbern attraktiv, mit Bewertungen, die im historischen Kontext ansprechend sind. Ist der Boden erst einmal erreicht, sollten europäische Aktienanleger in der Regel schnell reagieren - und zwar noch vor einem bestätigten Aufschwung der Wirtschaft und der Unternehmensgewinne." (26.10.2022/ac/a/m)







Delaware (www.aktiencheck.de) - Europa wird früher als der Rest der Welt in eine Rezession rutschen, doch daraus könnten sich für Aktieninvestoren auch günstige Kaufgelegenheiten ergeben, so Beatrix Ewert, Client Portfolio Managerin bei Lazard Asset Management, im aktuellen Marktausblick."Der Blick auf die vergangene Entwicklung hat gezeigt, dass es sinnvoller ist, zu Beginn eines wirtschaftlichen Abschwungs zu investieren, als darauf zu warten, dass der folgende Aufschwung sich deutlich abzeichnet", erläutere die Expertin. Chancen ergäben sich in verschiedenen Marktsegmenten."Die Dauer und das Ausmaß einer Rezession in Europa hängen weitgehend von zwei unkontrollierbaren Faktoren ab: Russlands Bereitschaft, Europa mit Erdgas zu versorgen, und den Temperaturen in diesem Winter", erläutere Ewert. Auch wenn sich die Lage in Europa - und darüber hinaus - in den nächsten Monaten eher verschlechtern als verbessern könnte, sei es für Investoren ratsam, auf frühe Signale einer Erholung zu achten. Interessant sei hier eine Untersuchung des Euro Area Business Cycle Network. Demnach habe es in den letzten 50 Jahren in Europa fünf Rezessionen gegeben. In vier dieser Fälle habe der MSCI Europe Index seinen Tiefpunkt entweder in dem Quartal, in dem die Rezession begonnen habe, oder im darauffolgenden Quartal erreicht. Dazu würden die Zeiten der Stagflation in den 1970er- und frühen 1980er-Jahren, der Abschwung in den frühen 1990er-Jahren und die Pandemie im Jahr 2020 gehören. Eine Ausnahme habe die globale Finanzkrise 2008 gebildet, als europäische Aktien fünf Quartale nach Beginn des Abschwungs ihren Tiefpunkt erreicht hätten.Regierungen würden Rohstoffkrise mildernGemäßigter Zinskurs denkbar