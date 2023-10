Wien (www.aktiencheck.de) - Der geplante Aktienrückkauf der BAWAG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) (+3,5%) wurde von der Europäischen Zentralbank (EZB) genehmigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Seitens des Sportartikelherstellers PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) solle es Versuche gegeben haben, noch vor der kommenden "Black-Out-Phase" die Analystenerwartungen zu dämpfen. Die Aktie des Unternehmens sei im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) um 11,5% abgerutscht. Dabei seien auch die Papiere des Konkurrenten adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in den Sog geraten und hätten 3,7% nachgeben müssen.Der vietnamesische Elektroautohersteller VinFast (ISIN: SGXZ55111462, WKN: A3ESV6, Ticker-Symbol: 0TL, NASDAQ-Symbol: VFS) (+0,9%) habe am Donnerstag mitgeteilt, dass sich sein Umsatz im dritten Quartal mehr als verdoppelt habe, wobei etwa 60% der Auslieferungen an Green SM, ein in Vietnam ansässiges Taxi- und Leasingunternehmen, das sich zu 95% im Besitz des VinFast-Gründers Pham Nhat Vuong befinde, gegangen seien. (06.10.2023/ac/a/m)