Die Aktien von Southwest Airlines Co. (ISIN US8447411088/ WKN 862837) seien vor der Eröffnungsglocke um mehr als 2% gefallen und die der American Airlines Group Inc. (ISIN US02376R1023/ WKN A1W97M) hätten 0,8% verloren. Die Aktien von Delta Air Lines Inc. (ISIN US2473617023/ WKN A0MQV8) seien um 0,9% gefallen und Spirit Airlines Inc. (ISIN US8485771021/ WKN A1CX36) sei um 1% gesunken. Die Aktien von JetBlue Airways Corp. (ISIN US4771431016/ WKN 541867) seien um 0,5% gefallen.



Die Aktien von United Airlines (ISIN US9100471096/ WKN A1C6TV) seien um mehr als 0,5% gefallen, nachdem das Unternehmen vorübergehend alle US-Flüge verschoben habe und weitere Informationen bereitstellen werde, sobald es mehr von der FAA erfahren habe.



Die Aktie von United Airlines sei zu Beginn des neuen Jahres stark gestiegen und habe gestern eine wichtige Widerstandszone um 46,00 Dollar erreicht, die mit dem 38,2%-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtswelle und der oberen Grenze des langfristigen Abwärtstrendkanals zusammenfalle. In Anbetracht der jüngsten Nachrichten könne jedoch ein tieferer Rückschlag nicht ausgeschlossen werden. Die nächste wichtige Unterstützung befinde sich bei 40,50 Dollar. (11.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Fluggesellschaften sind am Mittwoch leicht gesunken, nachdem eine Computerstörung bei der Federal Aviation Administration (FAA) zu weitreichenden Verspätungen und Annullierungen zahlreicher US-Flüge geführt hat, so die Experten von XTB."Die FAA arbeitet daran, ihr Notice to Air Missions System wiederherzustellen", habe die FAA am frühen Mittwoch getwittert. "Wir führen letzte Validierungsprüfungen durch und laden das System jetzt wieder auf." Die Behörde habe mitgeteilt, dass "einige Funktionen allmählich wieder in Betrieb genommen werden, dass der Betrieb des nationalen Luftraums aber weiterhin eingeschränkt ist" und habe die Fluggesellschaften angewiesen, alle abgehenden Flüge mindestens bis 15:00 Uhr zu verschieben.