Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 2,9% zugelegt. Er habe bei 37.305 Punkten auf einem neuen Allzeithoch geschlossen. Am besten hätten sich Immobilienaktien (+5,3%) entwickelt, gefolgt von Basisrohstoffen (+4%) und Industriewerten (+3,6%). Für den entscheidenden Impuls habe die US-Notenbank gesorgt, die für 2023 ihre Wachstumsprognose angehoben habe und ihren Inflationsausblick für 2023 und 2024 reduziert habe. Gleichzeitig erwarte sie nun drei Zinssenkungen in 2024 und habe die Zinsen unverändert in der Spanne zwischen 5,25 - 5,5% gelassen. Die Märkte hingegen würden inzwischen sechs Zinssenkungen einpreisen. Ein neues Allzeithoch sei natürlich immer ein starkes Argument. Es sei jedoch zu bedenken, dass der Dow Jones seit seinem Tief von Ende Oktober in wenigen Wochen über 15% an Wert habe zulegen können. Da scheine es nicht weiter verwunderlich, dass die Analysten die Rally aktuell als fortgeschritten erachten würden und das Aufwärtspotenzial als begrenzt ansähen.



Ein nachhaltiges Etablieren des Dow Jones über dem bisherigen Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten würden die Analysten aktuell für unwahrscheinlich halten. Diese Unterstützung sollte zumindest für mehrere Wochen relevant sein und sollte bald wieder zum Widerstand werden, auch die Verlaufshochs von Juli 2023 bei 35.465 Punkten könnten bald wieder als Widerstand relevant werden. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank raten Marktteilnehmern aktuell dazu, jetzt nicht mehr aufzuspringen, sondern erst eine Konsolidierung abzuwarten. Als Investor sollte man erst abwarten, wie stabil sich der Dow Jones in dieser Konsolidierungsphase, wenn die überhitzten Indikatoren abgebaut würden, verhalte.



Die Renditen bei 10-jährigen Bundesanleihen würden sich mit großen Schritten der Marke von 2 Prozentpunkten nähern. Vor allem zum Handelsschluss am Freitag habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) deutlich zulegen können, nachdem die Einkaufsmanagerindices aus Deutschland und der Eurozone einen weiteren Konjunkturabschwung andeuten würden. In der heutigen Eröffnung könne der Bund-Future sein zum Wochenschluss erreichtes Niveau verteidigen. Dennoch dürfte es nicht ohne Korrekturen weiter nach oben gehen. Dazu sei die Rally am Rentenmarkt zu weit fortgeschritten. Auch die Äußerungen von Bundesbank-Präsident Nagel, dass zwar der Zinspeak erreicht sei, aber es noch völlig unklar sei, wann mit ersten Zinssenkungen zu rechnen sei, dürften den Rentenmarkt belasten. Daher würden die heutigen ifo-Zahlen sicher mit Argusaugen betrachtet.



Dass sich die Aktienmärkte immer weiter nach oben bewegen würden, ohne dass man eine notwendige Konsolidierung sehe, sei unwahrscheinlich. Die jüngsten Äußerungen von FED-Notenbankern aber auch von der Bundesbank würden Spielraum für Enttäuschungspotenzial lassen. Sollte es zu einem deutlicheren Rücksetzer an den Aktien- und Rentenmärkten kommen, würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank Positionen aufbauen. (18.12.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX in der letzten Woche erstmals in seiner Historie die Marke von 17.000 Punkten knacken konnte, setzte in der Folge eine leichte Gegenbewegung ein, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Auf Wochensicht sei der DAX fast unverändert zur Vorwoche aus dem Handel gegangen. In der heutigen Eröffnung würden die Abgaben überwiegen. Die Vorgaben aus Asien seien negativ gewesen, nachdem es eher falkenhafte Meldungen von US-Notenbankern gegeben habe. Die FED von Atlanta gehe von zwei Zinssenkungen für kommendes Jahr aus, beginnend ab dem dritten Quartal 2024. Damit wäre die Zinseuphorie, welche für den explosionsartigen Anstieg der Aktienkurse weltweit gesorgt habe, etwas die Luft genommen. Zugleich würde sich das Marktumfeld für Aktien wieder leicht eintrüben. Charttechnisch bewegen wir uns seit längerem im überkauften Terrain, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Daher würden die Analysten nicht glauben, dass in den Tagen vor Weihnachten der DAX nochmals die Marke von 17.000 Punkten überwinde. Vielmehr könnten sich die Analysten einen Test der Unterstützungen im Bereich von 16.595/16.503 Punkten vorstellen. WKN 965814 ) mit 4.593 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht. Wie schon beim DAX habe dieses Niveau nicht gehalten werden können und der Index sei mit 4.549 Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen. Angesichts der doch stark überkauften Indikatoren sähen die Analysten aktuell mehr Downside-Potenzial als auf der Oberseite. Einen Test des Hochs vom 31.07. bei 4.491 Punkten würden sie für möglich halten. Ein Bruch dieser Marke eröffne Spielraum bis 76,4% Fibonacci-Retracement bei 4.398 Punkten, gefolgt von der 38-Tage-Linie bei 4.321 Punkten. Viel dürfte auch von der heutigen Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex abhängen, wohin sich der EURO STOXX 50 Index bis zum Jahresende bewege.