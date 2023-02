Dow Jones Industrial



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe leicht in der vergangenen Woche um 0,2% konsolidiert. Er habe bei 33.926 Punkten geschlossen. Er habe sich somit deutlich schlechter als der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (+1,6%), der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) (+3,3%) oder der Russell 2000 (+3,9%) entwickelt. Die US-Notenbank habe den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht, gleichzeitig habe sich der US-Notenbankpräsident Powell zuversichtlich geäußert, dass es ermutigende Signale gäbe, die für einen nachlassenden Inflationsdruck sprechen würden, auch wenn die Kerninflation im Dienstleistungsbereich nach wie vor zu hoch sei. Am Freitag habe ein sehr starker Arbeitsmarktbericht diese moderaten Aussagen wieder in Frage gestellt. Die Zinsmärkte hätten schnell eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Mai eingepreist. Die Quartalszahlen seien gemischt gewesen, während der Pharmakonzern Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) den Dow Jones belastet habe, habe Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) und Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) zunächst positiv reagiert. Steil ging es für Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) nach oben. Technisch würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank die US-Märkte nach der jüngsten guten Entwicklung als überhitzt ansehen und das Aufwärtspotenzial in dieser Woche für begrenzt halten. Die Entwicklung zuletzt sei definitiv sehr stark gewesen und insofern sollte das Momentum nicht von einen auf den anderen Tag einbrechen, aber die Analysten würden eine deutliche Abschwächung des Momentums erwarten. Seien die US-Märkte noch in einem Bärenmarkt, dann müsse sich der Bär jetzt zeigen. Marktteilnehmer sollten sich durchaus Gedanken machen, auch mal über Gewinnmitnahmen nachzudenken. Der Dow Jones habe Anfang der Woche versucht, mit einem Intraday-Hoch von 34.347 Punkten den mittelfristigen Abwärtstrend, der sich aus den Verlaufshochs von Anfang Januar 2022 und Dezember 2022 herleiten lasse, zu überwinden, was angesichts technisch überhitzter Indikatoren jedoch nicht gelungen sei. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden für dieses Unterfangen weitere Konsolidierungsarbeit für den Dow Jones erwarten und davon ausgehen, dass dieser Trendkanal zunächst einen wirksamen Widerstand darstelle. Die nächsten Unterstützungen seien die 50-Tage-Linie (aktuell bei 33.651 Punkten), die 38-Tage-Linie (aktuell bei 33.549 Punkten), bzw. der kurzfristige Aufwärtstrend, der bei 34.200 Punkten verlaufe. Die Marktcharakteristik sei sehr robust aktuell, insbesondere an der NASDAQ, insofern rechne man nicht mit einer größeren Konsolidierung, aber bis in den Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.291 Punkten) könne sie durchaus führen.

Bund-Future



Nach der Donnerstagsrallye als Reaktion auf den EZB-Zinsentscheid sei es am Freitag zu einer ausgeprägten Korrektur beim Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) gekommen. Die sehr stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten würden die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken mindern, da der Arbeitsmarkt nicht auf eine kurz bevorstehende Rezession hindeute. Der Bund-Future notiere erneut im Bereich um 137%-Punkten. Aktuell würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank davon ausgehen, dass wir die starke Unterstützung um 136,50%-Punkten testen würden.



Einschätzung



Die jüngsten Entscheide der Notenbanken in Verbindung mit aktuellen Konjunkturdaten würden nicht auf ein schnelles Ende des aktuellen Zinsanhebungszyklus hindeuten. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden daher neutral gewichtet bleiben. (06.02.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt startet mit Verlusten in die neue Handelswoche, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Vor allem die extrem starken US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag würden Zweifel aufkommen lassen, ob der Zinssteigerungszyklus der Notenbanken wirklich vor dem Höhepunkt stehe. Bis zum Handelsschluss am Freitag habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutlich oberhalb von 15.400 Punkten gehalten. Die diplomatischen Verstimmungen zwischen den USA und China würden zudem für Besorgnis sorgen, dass das Verhältnis beider Staaten noch mehr belastet werden könnte. Die Kurse in Hongkong/China würden heute im negativen Bereich notieren. Auch der festere US-Dollar belaste. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank könnten sich weitere Abgaben bis zum Gap vom 2. Februar bei 15.228/15.222 Punkten vorstellen. Kurse darunter würden Unterstützung bei 15.150 Punkten finden, gefolgt von 15.017 Punkten. Auf der Oberseite müsse der DAX über das Hoch vom letzten Donnerstag bei 15.520 Punkten ansteigen, um weiter Richtung 15.614 Punkten zu steigen (Hoch vom Februar 2022).EURO STOXX 50