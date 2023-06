Und selbst wenn man auf der Ebene des Euroraums ebenfalls über rezessive Tendenzen diskutiere, bleibe es dabei, dass der große Absturz nach den massiven Zinssteigerungen des vergangenen Jahres ausgeblieben sei. Für Deutschland gelte ohnehin: Wichtigstes Thema sei nicht die momentane Konjunkturlage, sondern die langfristige Standortproblematik von Überregulierung bis Arbeitskräftemangel.



Es sei für Konjunktur und Finanzmärkte von herausragender Bedeutung, dass sich die Inflationsraten weiter nach unten bewegen würden. Nachdem der Inflationsrückgang in den vergangenen Monaten etwas zäh vonstattengegangen sei, könne sich das Ergebnis aktuell doch sehen lassen. Diese Entlastung bedeute vor allem, dass die Notenbanken ihre Zinsen nicht mehr allzu sehr anheben müssten. In den USA könnte der Zinsgipfel bereits jetzt erreicht sein.



In Europa werde die Europäische Zentralbank wohl noch zweimal die Leitzinsen erhöhen. Dann sei aber auch hierzulande die Zinsschraube fest genug angezogen, um die Inflation in den kommenden Quartalen vollends in den Griff zu bekommen. In dieser Woche stünden die entsprechenden Zinsentscheide der US-Notenbank FED am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank am Donnerstag im Fokus des Interesses. (12.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der Einigung auf eine neue Schuldengrenze in den USA ist ein großes Risikothema für die Kapitalmärkte vom Tisch, so die Analysten der DekaBank.Die US-Aktienmärkte hätten erleichtert reagiert und so hätten die US-Indices in der abgelaufenen Börsenwoche neue Jahreshöchststände erklimmen können. Nun würden allerdings richtungsgebende Impulse fehlen. Die europäischen Aktienmärkte hätten hingegen mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Dass die deutsche Wirtschaft doch schon Ende 2022 in eine Rezession gefallen sei, wie die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes gezeigt hätten, sei an der Börse schon vor einer Weile eingepreist worden.