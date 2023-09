Der Ölpreis habe gestern zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr die Marke von USD 98 pro Barrel übersprungen. Offiziellen Daten zufolge seien die amerikanischen Rohölvorräte stärker als erwartet gesunken. Die implementierten Angebotsverknappungen von Saudi-Arabien und Russland würden spürbar Wirkung zeigen. Zusätzlich würden die Preisanstiege am Ölmarkt sprichwörtlich Öl ins Inflationsfeuer der geldpolitischen, quantitativen Zentralbankstraffung gießen und das Staatsanleihenrenditefeuerwerk der letzten Tagen weiter anheizen.



Der Greenback bleibe gefragt und profitiert ggü. dem Euro sogar von einem potenziellen Government Shutdown. Im Tagesverlauf sei der Dollar unter die Marke von 1,05 getaucht.



Gold rutsche zum Ende der Woche unter USD 1.900. (29.09.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bei hohen Kapitalmarktzinsen rechts- und linkseitig des Atlantiks kommen Aktien nicht recht vom Fleck, so die Analysten der Nord LB.Die Saga des weltweit am höchsten verschuldeten Bauträgers migriert in eine neue Phase. Die Strafjustiz betrete die Bühne. Der Gründer des chinesischen Immobilienkonglomerats Evergrande Group (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) sei von der Polizei abgeführt und verhaftet worden. Im Rahmen dieser Aktion sei der Handel mit Evergrande Wertpapieren in Hong Kong vom Handel ausgesetzt worden. Ein offizieller Grund für die Aussetzung sei indes nicht bekannt gegeben worden.