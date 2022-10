Vor diesem Hintergrund mehren sich in letzter Zeit die Stimmen, die Zentralbanken mögen der Finanzmarktstabilität mehr Achtung schenken, so Dr. Bernd Meyer weiter. Die FED dürfte sich damit jedoch noch etwas Zeit lassen - nicht zuletzt angesichts der weiter soliden Arbeitsmarktzahlen am vergangenen Freitag. Dr. Bernd Meyer bleibe bei Aktien folglich neutral gewichtet, mit einem Untergewicht bei US-Aktien, die weiterhin teuer bewertet seien, keine Rezession einpreisen und tendenziell unter dem starken USD leiden würden.



Mit den ersten Geschäftszahlen der US-Großbanken diese Woche nehme die Q3-Berichtssaison deutlich Fahrt auf. Mehr als 65% der Unternehmen im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und 30% der Unternehmen im STOXX 600 nach Marktkapitalisierung würden bis Ende Oktober berichten. Der Markt schaue gespannt auf die Auswirkungen der Verbraucherschwäche und des Inflationsdrucks.



Vom 16. bis 24. Oktober finde der Parteikongress in China statt. Mögliche Neuigkeiten zum Umgang mit Covid-19 dürften die Märkte beschäftigen. Diesen Mittwoch würden die Industrieproduktionsdaten (Aug.) für die Eurozone sowie die US-Erzeugerpreise (Sep.) veröffentlicht. Am Donnerstag würden dann die ausschlaggebenden US-Inflationsdaten (Sep.) folgen. Die Einzelhandelsumsätze (Sep.) und das Verbrauchervertrauen (Okt.) der USA sowie die Inflationsdaten (Sep.) für China würden am Freitag veröffentlicht. Der deutsche ZEW-Index (Okt.) sowie die US-Häusermarktdaten würden in der Folgewoche bekannt gegeben. (10.10.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aktien und Anleihen waren noch nie drei aufeinander folgende Quartale in Folge simultan gefallen, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg, in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".Das habe sich dieses Jahr geändert. Das dritte Quartal sei dabei aus Multi-Asset-Sicht das herausforderndste gewesen, weil zudem auch Rohstoffpreise gefallen seien. Es habe also im Gegensatz zum ersten und zweiten Quartal kein Verstecken gewesen. Treiber seien die äußerst restriktiven Zentralbanken und die damit immer wahrscheinlicher werdende Rezession gewesen. Vor allem die besonders falkenhafte Geldpolitik der FED hinterlasse in Form eines starken USD zunehmend Spuren an den Finanzmärkten.