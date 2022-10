Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien chinesischer Tech-Konzerne gerieten gestern gehörig unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien von Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) und Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) hätten ebenso zu den größten Verlierern gezählt und seien um mehr als zehn beziehungsweise rund zwölf Prozent abgesackt. Die Anteilscheine der Fahrdienstvermittler hätten unter einem Vorschlag des US-Arbeitsministeriums gelitten, wonach sie ihre bislang unabhängigen Auftragnehmer als Angestellte einstufen sollten.Die Aktien von Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) seien derweil um 5,7% in die Höhe geschnellt. Die Analysten der US-Bank Morgan Stanley würden in den Titeln des Biotechkonzerns eine defensive und mit neuen Produkten zugleich chancenreiche Anlage sehen. (12.10.2022/ac/a/m)