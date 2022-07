Wien (www.aktiencheck.de) - Im positiven Sinne auffällig präsentierten sich am Freitag die Aktien aus dem Volkswagen-Konzernverbund, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) hätten am Freitag um 5,1% eingebüßt. Der andauernde Konflikt zwischen Tech-Milliardär Elon Musk und dem Twitter-Management über die Anzahl von Spam- und Fake-Nutzerkonten auf der Plattform drohe eine ernsthafte Gefahr für die USD 44 Mrd. schwere Übernahme zu sein. Musk wolle nun den Kauf platzen lassen. Einige Beobachter würden das Hickhack als Vorwand Musks sehen, um aus der teuren Übernahme herauszukommen. Nun könnten die Gerichte über den weiteren Verlauf der potenziellen Übernahme entscheiden müssen.Die Aktien von GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) hätten mit einem Minus 4,9% einen Teil ihrer kräftigen Gewinne vom Donnerstag wieder abgegeben. Im Blick sei dieses Mal gestanden, dass der Videospielhändler seinen Finanzchef mit sofortiger Wirkung ausgetauscht habe. Tags zuvor hätten die Aktien nach einem angekündigten Aktiensplit noch um rund 15% zugelegt. (11.07.2022/ac/a/m)