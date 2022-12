Essen (www.aktiencheck.de) - Wir bleiben zuversichtlich für das Neue Jahr: Unternehmen mit überzeugendem Geschäftsmodell, einer internationalen Ausrichtung und einer konstanten Ausschüttungspolitik sollten auch gewisse Schwächeperioden der Gesamtwirtschaft gut überstehen können, so die Analysten der National-Bank AG.



Gerade auch der Technologiesektor könnte nach seinen diesjährigen Kursverlusten im nächsten Jahr einen genaueren Blick wert sein. Zudem sollten zyklische Werte in Erwartung eines sich verbessernden Umfeldes eine wieder stärkere Berücksichtigung in Anlegerdepots erfahren. Insbesondere diese Werte seien in 2022 mit deutlichen Bewertungseinbußen bestraft worden, obwohl ihre Umsatz- bzw. Gewinnsituation sich grundsätzlich robust gezeigt habe.



Zudem sei die Dividendenrendite einer Vielzahl von zyklischen Werten sehr attraktiv. Gerade aber auch das Segment der Zukunftsthemen (Künstliche Intelligenz, Gesundheitssektor, Erneuerbare Energien) sollte weiterhin ausreichend Berücksichtigung in den Anlegerdepots finden. Diese Themenfelder sollten unabhängig von geopolitischen Ereignissen dauerhaft ihre Vorteilhaftigkeit behalten. (21.12.2022/ac/a/m)





