Ein Blick auf die Inflationsüberraschungen zeige, dass der Anpassungsprozess der Marktteilnehmer hinsichtlich der Inflationsentwicklung nicht abgeschlossen sei. Noch immer werde die Teuerung für die großen Industrienationen (G10) mehrheitlich unterschätzt, auch wenn der Anteil an Prognoseverfehlungen inzwischen nachlasse.



Für Aktien habe die Inflation zwei Gesichter: Einerseits würden höhere Preise zumeist auch mehr Gewinne für die Unternehmen bedeuten. Andererseits würden steigende Zinsen das Wachstum bremsen. Zudem mindere ein höherer Diskontierungsfaktor den Barwert von Aktien. Welcher dieser beiden Faktoren überwiege, sei abhängig vom jeweiligen Stadium im Konjunktur- und Zinszyklus. Diesmal würden sich Aktien mit einem ausgesprochen ungünstigen Mix konfrontiert sehen: Die hohe Inflation zwinge die Notenbanken zu Zinserhöhungen, obwohl sich die Konjunktur im Abschwung befinde. Damit bekämen Dividendentitel von der Geldpolitik weiterhin Gegenwind anstatt wie sonst üblich Rückendeckung.



Allerdings hätten Aktien inzwischen bereits viel Negatives eingepreist. So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem KGV von rund 10 das niedrige Niveau früherer Rezessionen erreicht. Lediglich im Zuge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 und der Euro-Staatsschuldenkrise 2011 sei der DAX mit einem KGV von 8 noch niedriger bewertet.

Allmählich dürfte der Konjunkturpessimismus seinen Höhepunkt erreichen. Dafür spreche, dass die Konjunkturdaten in den G10-Ländern zuletzt kaum noch negativ überrascht hätten. Zudem hätten hierzulande bei der jüngsten ZEW-Umfrage sowohl die Lagebeurteilung als auch die Erwartungen den Wert von -60 unterschritten. Noch schlechter sei die Stimmung in der Wirtschaft lediglich während der Rezession 1992 gewesen.



Unterstelle man also, dass der Konjunkturpessimismus damit nun bald auf seinen Höhepunkt zusteuere, würden Aktien zunehmend attraktiv. In früheren Zyklen habe der DAX binnen 12 Monaten nach Erreichen des Tiefs beim ZEW-Gesamtindex (Mittelwert aus Lage und Erwartungen) im Durchschnitt rund 25% zulegen können. Auch wenn es selten gelinge, den Tiefpunkt für den Einstieg zu erwischen, sei das Chance-Risiko-Verhältnis derzeit recht attraktiv. Sollte der September seinem Ruf als schlechtester Börsenmonat auch in diesem Jahr gerecht werden, wäre dies aus Sicht der Analysten der Helaba eine gute Gelegenheit, Aktienpositionen auf- bzw. auszubauen. (16.09.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zinserhöhungsängste haben zuletzt erneut zu einer Flucht aus Aktien geführt, so die Analysten der Helaba.Der Konjunkturpessimismus sei inzwischen so ausgeprägt, dass Aktien attraktiv seien.Trotz wiederholter Ausbruchsversuche seien die wichtigsten Aktienindices in ihren Abwärtstrends gefangen geblieben. Zuletzt seien es über den Erwartungen ausgefallene US-Inflationsdaten gewesen, die zu einem jähen Abbruch der Kurserholung gesorgt hätten. So werde erwartet, dass die US-Notenbank auf ihrer anstehenden Sitzung noch stärker als bislang unterstellt gegensteuern müsse, um die Teuerung in den Griff zu bekommen.