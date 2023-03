"Es gibt ein plausibles Szenario, bei dem die europäischen Verbraucher ihr Vertrauen zurückgewinnen und anfangen, Geld auszugeben - von dieser erhöhten Nachfrage und den niedrigeren Energiekosten werden Unternehmen profitieren."



Die Energiepreise seien gesunken und europäische Aktien hätten sich besser entwickelt als andere. Manch einer möge sich daher fragen, ob all diese guten Nachrichten bereits eingepreist seien. Steven Bell glaube das nicht: Umfragen zum Anlegervertrauen in Europa würden nach wie vor ein düsteres Bild zeigen. Der kürzlich veröffentlichte Sentix-Index sei schwächer ausgefallen als erwartet und liege deutlich unter dem Durchschnitt vor dem Konjunkturaufschwung. Hier gebe es viel Potenzial nach oben und die Wirtschaftsexperten hätten gerade erst begonnen, ihre Wachstumsprognosen nach oben zu korrigieren. Darauf würden die Analysten wahrscheinlich mit höheren Gewinnschätzungen reagieren.



Ein weiterer Faktor sei die größere Abhängigkeit Europas von China. Dies sei während der katastrophalen chinesischen Nullzinspolitik ein Nachteil für Europa gewesen - im Vergleich zu den USA. Jetzt aber, da sich Chinas Wirtschaft wieder erhole, sei dies ein Vorteil, meine der Chefvolkswirt.



Natürlich gebe es nicht nur gute Nachrichten und die jüngsten Inflationszahlen seien eher enttäuschend gewesen. Die Europäische Zentralbank werde darauf vermutlich mit höheren Zinssätzen reagieren. Aber auch in den USA habe der Inflationsdruck zugenommen und die dortige Wirtschaft scheine sich einer Rezession zu nähern, da die Kreditstandards verschärft würden und die Zahlungsrückstände der Verbraucher steigen würden, wenn auch von einem niedrigen Niveau aus.



Bell glaube, dass sich die Wirtschaftsprognosen für Europa bald verbessern würden. Das gelte umso mehr für das Vereinigte Königreich, denn die Bank of England und das Office for Budget Responsibility würden wahrscheinlich ihre Wachstumsprognosen anheben und die Inflationsprognosen senken. Zweifellos würden mittelfristig noch Warnungen vor Problemen zu hören sein. Der düstere Pessimismus jedoch, der die letzten Prognosen gekennzeichnet habe, sollte durch ein gerüttelt Maß an Optimismus ersetzt werden. Und das könnte dann Aktien durchaus Auftrieb geben. (07.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - "Ein ehemaliger Kollege von mir aus den USA pflegte zu sagen, dass Europa ein großartiger Ort zum Reisen ist, ein großartiger Ort zum Leben, aber ein schrecklicher Ort zum Investieren," beginnt Steven Bell, Chefvolkswort EMEA bei Columbia Threadneedle, seinen wöchentlichen Kommentar.Ob das nun längerfristig stimme oder nicht, die Aussichten für 2023 seien seiner Meinung nach für europäische Aktien besser als für ihre US-Pendants: Die Berichtssaison für das vierte Quartal 2022 sei bei den europäischen Unternehmen in vollem Gange, während sie bei den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)-Unternehmen in den USA fast abgeschlossen sei. In den USA habe es im vergangenen Jahr keinen so starken Anstieg der Energiekosten wie in Europa gegeben, aber trotzdem hätten die dortigen Unternehmen in fast jeder Hinsicht schlechter abgeschnitten als die europäischen. Insbesondere der Druck auf die Gewinnspannen sei für die S&P 500-Unternehmen sehr stark gewesen, für die Unternehmen in Europa und im Vereinigten Königreich dagegen deutlich geringer. Darüber hinaus hätten die Ergebnisse in Europa die Erwartungen übertroffen, während sie in den USA enttäuschend ausgefallen seien.Die wichtigste Nachricht in Europa sei der Rückgang der Energiepreise, die noch im vergangenen Herbst außerordentlich hoch gewesen seien. Diese hohen Energiepreise hätten die Inflation in Europa und im Vereinigten Königreich in den zweistelligen Bereich getrieben und das Verbrauchervertrauen zerstört. Die nervösen Verbraucher hätten ihre Spareinlagen aufgestockt, obwohl sie noch einen großen Haufen unverbrauchter Ersparnisse aus der Zeit der Covid-Krise hätten. Im Gegensatz dazu hätten die zuversichtlicheren Verbraucher in den USA auf ihre Ersparnisse zurückgegriffen.