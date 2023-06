Zwar hätten seit Jahresultimo 90% der Indexmitglieder zulegen können. Die Performance streue jedoch enorm. So seien die ersten zehn Titel der Performancerangliste für rund 52% des Kursanstiegs verantwortlich. Betrachte man den Performancebeitrag nach Sektoren, so würden drei Bereiche deutlich herausragen: Informationstechnologie, zyklischer Konsum und Industrie. Zusammen seien sie für rund 76% der Kursveränderung des Nikkei 225 verantwortlich.



Auch wenn sich die konjunkturellen Frühindikatoren in Japan zuletzt aufgehellt hätten und somit die Aktienmarkterholung untermauern würden, scheine die jüngste Outperformance jedoch weniger ein makroökonomisches, sondern vielmehr ein Branchenthema zu sein. Die Rally im Technologiesektor und damit verbundenen Bereichen wie Automation und Roboter würden hier positiv zu Buche schlagen.



Schaue man sich die Bewertungssituation im Vergleich zu DAX und dem S&P 500 an, so zeige sich, dass der Nikkei 225 inzwischen natürlich kein Schnäppchen mehr sei. Er bewege sich aber auf Basis wichtiger Bewertungskennziffern (Kurs-Gewinn-, Kurs-Buchwert-, Kurs-Cashflow- und Kurs-Dividenden-Verhältnis) noch innerhalb des fairen Bereiches, während der S&P 500 bereits wieder leicht überbewertet sei.



Die Analysten hätten ihre Prognosen für den Nikkei 225 und dem S&P 500 entsprechend angepasst. Auch wenn aus ihrer Sicht das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei, werde die Luft gerade bei diesen beiden Indices allerdings zunehmend dünner. (Ausgabe vom 16.06.2023) (19.06.2023/ac/a/m)







