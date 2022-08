Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien hatten schwach in die letzte Woche gestartet, so die Analysten der DekaBank.



Sorgen vor einer hawkishen Rede von FED-Chef Powell am Freitag sowie ein kräftiger Anstieg der Strom- und Gaspreise in Europa hätten auf die Stimmung gedrückt. Im weiteren Wochenverlauf hätten sich die Kurse stabilisiert - bis dann die Rede von Powell zusammen mit Spekulationen über einen größeren Zinserhöhungsschritt durch die EZB zu einem neuen Abverkauf geführt hätten.



In dieser Woche würden wichtige US-Konjunkturdaten veröffentlicht, unter anderem zur Stimmung der Industrie- und Dienstleistungsfirmen sowie zum Arbeitsmarkt. In Euroland und Deutschland würden die Inflationsdaten die Agenda dominieren. Zudem würden die Nachwirkungen der Zentralbankredner vom Wochenende sowie die Energiemärkte weiterhin für erhöhte Schwankungen sorgen. (29.08.2022/ac/a/m)





