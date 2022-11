Für den DAX-40-Index sei es im Wochenvergleich per Freitagmittag 0,8 Prozent aufwärts gegangen. Der wesentlich breiter diversifizierte STOXX Europe 600 habe sogar 1,9 Prozent zugelegt. Bemerkenswert dabei sei gewesen, dass alle Branchen im Plus gehandelt hätten. Zwischenzeitlich hätten Ölunternehmen unter dem rückläufigen Ölpreis gelitten, die Verluste aber später wieder komplett aufgeholt und ebenfalls im Plus gehandelt.



In den USA habe der S&P 500-Index einen Zuwachs von 1,6 Prozent verzeichnet. Im gleichen Umfang habe auch der MSCI World zugelegt. Eine negative Wertentwicklung sei lediglich in Hongkong festzustellen gewesen. Dort habe die Nachricht von steigenden Infektionsfällen mit dem Corona-Virus in China belastet.



Mit den erneuten Zuwächsen hätten die großen Leitindices ihre Verluste seit Jahresbeginn weiter reduzieren können. Der DAX-40-Index, der zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent im Minus gewesen sei und sich damit in einem Bärenmarkt befunden habe, weise jetzt nur noch einen Rückgang um etwas mehr als acht Prozent auf. Beim Dow Jones seien es etwas weniger als sechs Prozent. (Ausgabe vom 25.11.2022) (28.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf eine demnächst weniger restriktive Geldpolitik der Notenbanken, die damit verbundenen rückläufigen Renditen, niedrigere Energiepreise und Frühindikatoren, die erste Hoffnungssignale senden, haben die Aktienmärkte in der vergangenen Woche beflügelt, so die Experten von Union Investment.Aufgrund des Feiertags in den USA (Thanksgiving) sei die Börse dort am Donnerstag geschlossen geblieben. Entsprechend dünn seien auch die Umsätze in anderen Regionen gewesen.