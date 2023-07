Hannover (www.aktiencheck.de) - Am amerikanischen Unabhängigkeitstag verharrt der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) auf der Stelle (DAX -0,26%; MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,47%; TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,26%), berichten die Analysten der NORD/LB.Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe am Dienstag mitgeteilt, dass mit einer Milliardeninvestition und vielen neuen Modellen das Wachstum in Südamerika vorangetrieben werden solle. Es sei geplant bis 2026 in die Entwicklung von Verbrennungsmotoren auf Ethanolbasis zu investieren. Hintergrund sei Unternehmensangaben zu Folge der im Vergleich zu Europa viel langsamere Umstieg auf E-Autos in der Region.Die deutsche Mittelstand Real Estate AG (DEMIRE) (ISIN DE000A0XFSF0/ WKN A0XFSF) habe in einer Ad hoc-Meldung mitgeteilt, dass der geplante Verkauf einer Logistikimmobilie in Leipzig (LogPark) gescheitert sei. Die Logistikimmobilie sollte für EUR 121 Millionen veräußert werden. Im Oktober 2024 werde eine DEMIRE-Anleihe über EUR 600 Mio. fällig. Es sei geplant gewesen, aus dem Erlös des LogParks Teile der Anleihenfälligkeit zu finanzieren. (05.07.2023/ac/a/m)