Nach unten sei es auch für die Aktien von Philips (ISIN NL0000009538/ WKN 940602) gegangen. Sie seien in der Spitze um mehr als 11% abgerutscht, nachdem die Medizintechnik-Firma ein enttäuschendes Quartalsergebnis bekannt gegeben und ihre Ziele gekappt habe.



Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) habe gestern nach Börsenschluss bekannt gegeben, dass die schon einmal angepasste Gewinnprognose für das Gesamtjahr abermals nicht haltbar sein werde. Die gestiegenen Preise für Treibstoff und Lebensmittel würden eine Veränderung im Verbraucherverhalten bewirken. Walmarts Kundschaft gebe demnach weniger für "General Merchandise", wie beispielsweise Bekleidung, aus. Die Aktien von Walmart seien somit nach Börsenschluss um 8% gefallen.



Auch die Aktien von Weber (ISIN US94770D1028/ WKN A3CVT7) seien um fast 13% eingebrochen. Der Griller-Hersteller habe angesichts des unsicheren Marktumfeldes seine Prognosen für den Nettoumsatz sowie das bereinigte operative Ergebnis zurückgezogen. Zudem trete Vorstandschef Chris Scherzinger ab. (26.07.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Bei den Unternehmen stand gestern Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) im Rampenlicht, nachdem der Autobauer am Freitag einen Wechsel der Führung angekündigt hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der bisherige Konzernchef Herbert Diess werde durch den Leiter der Sportwagen-Tochter Porsche AG, Oliver Blume, ersetzt. Letzterer werde künftig beide Unternehmen führen. Investoren hätten das Timing dieser personellen Änderung an der Konzernspitze kurz vor dem geplanten Börsengang der Porsche AG sowie Blumes Ämterhäufung kritisiert. Die Aktien von Volkswagen und dem Großaktionär Porsche SE seien solcherart in der Spitze um jeweils rund 4% gefallen.