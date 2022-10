Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte brachten in der vergangenen Woche eine leichte Gegenbewegung nach den drastischen Verlusten vom September - aber nur, bis der US-Arbeitsmarktbericht wieder die Kurse nach unten drückte, so die Analysten der DekaBank.



Am großen Bild gebe es keine Änderungen. Extrem spannend werde es in dieser Woche am Donnerstag mit der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, den derzeit wohl wichtigsten Konjunkturdaten des Monats. Es sei entscheidend, dass der Inflationsdruck nachhaltig und deutlich nachlasse, um der US-Notenbank ein Ende ihrer Serie von Leitzinserhöhungen zu ermöglichen. Je früher dies der Fall sei, desto weniger negativ sei das für Wirtschaft und Unternehmensgewinne. Bezüglich letzterer gebe es ab Freitag schrittweise neue Informationen, denn die Berichtssaison für das dritte Quartal starte. Die Gewinnprognosen für das kommende Jahr dürften derzeit zu hoch sein. (10.10.2022/ac/a/m)