Der ehemalige AUDI-Chef, Rupert Stadler, ist am Dienstag von einem Münchner Gericht wegen Betrugs im Dieselskandal 2015 zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden und ist damit das erste ehemalige Vorstandsmitglied von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) (-1,7%), das eine solche Strafe erhält, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Das schwächere wirtschaftliche Umfeld und fehlende Umsätze im Zusammenhang mit Covid-19 hätten der US-Drogeriekette Walgreens Boots Alliance (ISIN US9314271084/ WKN A12HJF) (-9,3%) im dritten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang beschert. Der Konzern habe zudem seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt und sein Sparziel erhöht.



Delta Air Lines (ISIN US2473617023/ WKN A0MQV8) (+6,8%) habe am Dienstag seine Gewinnprognose für das zweite Quartal angehoben und erwarte für das Gesamtjahr einen Gewinn am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne aufgrund der anhaltenden Reisenachfrage. (28.06.2023/ac/a/m)



