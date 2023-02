Die Aktien von Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) seien um 0,5 Prozent gefallen, nachdem die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram mitgeteilt habe, dass sie ein kostenpflichtiges Abonnement zur Verifizierung von Konten teste. Die Aktien des Medizingeräteherstellers Medtronic (ISIN IE00BTN1Y115/ WKN A14M2J) hätten 0,8 Prozent höher geschlossen, da Umsatz und bereinigter Gewinn pro Aktie im vergangenen Quartal über den Erwartungen gelegen und das Unternehme seinen Ausblick leicht angehoben habe.



Besonders erfreuliche Nachrichten seien vom US-Softwareunternehmen Palo Alto Networks (ISIN US6974351057/ WKN A1JZ0Q) gekommen. Der Aktienkurs habe um fast neun Prozent zugelegt. Auch hier hätten Umsatz und Ergebnis die Prognosen übertroffen und der Zukunftsausblick sei ebenfalls positiv gewesen.



Am Mittwoch hätten die Aktien von Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) um 2,3 Prozent abgegeben, nachdem der Chip-Hersteller eine Dividendenkürzung von 66 Prozent angekündigt habe. Intel möchte das Geld lieber für Investitionen ausgeben, um sein Geschäftsmodell zu transformieren. Die Anleger seien darüber wenig erfreut gewesen. Die Titel des Halbleiter-Herstellers NVIDIA hätten hingegen um etwa 14 Prozent zulegen können. Das Unternehmen habe die Schätzungen der Analysten übertroffen, zudem habe der gute Absatz von Chips, die für Gaming und Künstliche Intelligenz eingesetzt würden, optimistisch gestimmt.



In London sei die Aktie von Rolls Royce (ISIN GB00B63H8491/ WKN A1H81L) um zwanzig Prozent nach oben gesprungen. Der neue Vorstandsvorsitzende des britischen Triebwerksherstellers habe gute Zahlen für 2022 sowie seine ambitionierten Zukunftspläne bekannt gegeben. Dies sei am Markt gut angekommen. In diesem Fahrwasser hätten die Titel von MTU (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) ebenfalls etwas fester tendiert.



In China habe der Online-Händler Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) am Donnerstag ein ambitioniertes Kostensenkungsprogramm angekündigt. Das Wachstum auf dem chinesischen Heimatmarkt sei auch nach der Aufhebung der Covid-Beschränkungen im Dezember noch sehr verhalten. Zwar sei der Nettogewinn von Alibaba mit einem Plus von 69 Prozent besser als erwartet ausgefallen. Doch sei der Umsatz im vergangenen Quartal nur um 2,1 Prozent gewachsen, was immerhin auch leicht über den Prognosen gelegen habe. Die Aktien von Alibaba hätten letztendlich leicht im Minus geschlossen, nachdem sie zunächst noch um rund sechs Prozent hätten zulegen können.



Darüber hinaus werde heute die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) nach knapp viereinhalb Jahren in den DAX 40-Index (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) zurückkehren. Das seien gute Nachrichten für die Bank, die einst sogar ein Gründungsmitglied des deutschen Leitindex gewesen sei. Sie ersetze die Aktie des Industriegase-Herstellers Linde (ISIN IE00BZ12WP82/ WKN A2DSYC), der der deutschen Börse den Rücken gekehrt habe und nur noch an der Wall Street notiert sein werde.



Die Commerzbank habe in der Finanzkrise 2008 noch vom deutschen Staat gestützt werden müssen. Inzwischen gehe die Sanierung gut voran, und die Bank profitiere auch von der Zinswende. Gerade noch rechtzeitig habe sie das Kriterium für DAX-Neulinge erfüllt, da sie zwei Jahre in Folge ein positives operatives Ergebnis habe aufweisen können.



Am Freitagmittag (24. Februar) habe der DAX 40-Index bei 15.390 Punkten notiert, und damit 0,7 Prozent unter dem Stand zur Vorwoche. Seit Jahresanfang habe das deutsche Börsenbarometer 10,4 Prozent gewonnen. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe im Wochenverlauf rund 1,1 Prozent verloren und am Freitagmittag bei etwa 4.230 Punkten notiert. Seit Jahresbeginn sei er immerhin um 11,8 Prozent gestiegen. Der marktbreite STOXX Europe 600 liege im Wochenvergleich ebenfalls leicht im Minus.



In den USA habe sich der S&P 500-Index bis zum Schlusskurs am Donnerstag bei 4.012 Punkten bewegt, rund 1,6 Prozent niedriger als vor einer Woche. Der Dow Jones Industrial Average habe im Wochenvergleich knapp zwei Prozent abgegeben und der NASDAQ 100-Index (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe etwa 1,4 Prozent verloren. In Japan habe der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) etwa 0,3 Prozent unter dem Niveau der Vorwoche gelegen und die asiatischen Börsen hätten, gemessen am MSCI All Country Asia Pacific ex Japan-Index, 2,4 Prozent abgegeben. (Ausgabe vom 24.02.2023) (27.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der abgelaufenen Woche tendierten die internationalen Aktienmärkte per saldo schwächer, so die Experten von Union Investment.Am Montag seien die US-Börsen wegen des President’s Day geschlossen geblieben, entsprechend sei der Handel in Europa und Asien eher dünn ausgefallen. Die Tendenz sei bereits leicht rückläufig gewesen. Mit der Eröffnung der Wall Street sei es am Dienstag dann deutlich bergab gegangen, die US-Aktienmärkte hätten den stärksten prozentualen Tagesrückgang seit über zwei Monaten erlebt. Die Gründe hierfür seien vielfältig gewesen. Neben verhaltenen Prognosen der großen Einzelhändler und steigenden Renditen von Staatsanleihen hätten die jüngsten Inflationsberichte die Befürchtungen verstärkt, dass die US-Notenbank ihre Zinssätze weiter kräftig anheben müsse, um die Teuerung zu bekämpfen.Entsprechend hätten der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) am Dienstag zwei Prozent, der Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420) 2,1 Prozent und der Nasdaq Composite-Index (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sogar 2,5 Prozent verloren. Bis Dienstag habe der Dow Jones Industrials fast seinen gesamten bisherigen Jahresgewinn wieder eingebüßt. Am Mittwoch habe sich der Abwärtstrend noch leicht fortgesetzt.An diesem Tag sei das Protokoll der FED-Sitzung von Anfang Februar veröffentlicht worden. Dabei sei bekannt geworden, dass sich der Großteil der Notenbanker für Leitzinsanhebungen von "nur noch" 25 Basispunkten bei den kommenden Sitzungen ausgesprochen hätten. Diese Aussage sei vom Markt mit Erleichterung aufgenommen worden, da Zinsschritte von 25 BP nach den kräftigen Erhöhungen der vergangenen Monate (von 50 und 75 BP) bereits vergleichsweise moderat erscheinen würden.Am Donnerstag hätten die Börsen in den USA und Europa, und hier insbesondere der US-Technologiesektor, im Schlepptau der guten Zahlen von NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) wieder etwas zulegen können.Die Unternehmensberichte seien in der Berichtswoche wieder einmal uneinheitlich ausgefallen. Der US-Einzelhandelsriese Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) habe am Dienstag seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt. Das Unternehmen habe die Schätzungen für Umsatz und Gewinn übertreffen können, doch sei der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 vorsichtig ausgefallen. Der Aktienkurs von Walmart habe leicht zulegen können.Die Titel der Baumarktkette Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) hätten hingegen rund sieben Prozent verloren. Obwohl die Gewinne im vierten Quartal 2022 die Erwartungen hätten übertreffen können, seien die Umsätze schwächer ausgefallen. Zudem habe das Unternehmen in seinem Ausblick auf die anhaltenden Herausforderungen in Bezug auf Inflation, Arbeitsmärkte und Lieferketten verwiesen.