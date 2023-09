Auch auf europäischer Ebene werde sich zum 18. September einiges ändern. Der deutsche Immobilienkonzern Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) müsse den bekanntesten europäischen Aktienindex verlassen. Das Unternehmen werde im EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) zum 18. September gegen den italienischen Sportwagenbauer Ferrari (ISIN NL0011585146/ WKN A2ACKK) ausgetauscht, habe der Indexanbieter Qontigo Ende letzer Woche mitgeteilt.



Auch im STOXX Europe 50 komme es zu zwei Änderungen. Hier komme mit dem Rückversicherer Munich Re (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) aber ein Titel aus Deutschland in den Index. Dafür würden die Titel des französischen Luxusgüterunternehmens Kering (ISIN FR0000121485/ WKN 851223) herausgenommen. Außerdem würden die Aktien des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen (ISIN NL0012969182/ WKN A2JNF4) nach den heftigen Kursverlusten der jüngsten Zeit gegen die der niederländischen Großbank ING (ISIN NL0011821202/ WKN A2ANV3) ausgetauscht.



Wichtig seien solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden würden (physisch replizierende ETFs). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.



Die Aktie von United Internet habe sich bereits in den vergangenen Wochen stark präsentiert und ihre seit Monaten andauernde Abwärtsbewegung beendet. Die Bekanntgabe einer Kooperation mit Vodafone (ISIN GB00BH4HKS39/ WKN A1XA83) sowie gute Zahlen hätten die Aktie zuletzt beflügelt. Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie sei der Aktie vor kurzem ein wichtiges positives Signal gelungen. thyssenkrupp nucera habe seit dem Börsengang Federn lassen müssen, zuletzt aber scheine eine Bodenbildung gelungen zu sein. Die Aktie bleibe für langfristig orientiert Anleger ein spannendes Investment, um auf den Wasserstoff-Sektor zu setzen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Internetdienstanbieter United Internet (ISIN DE0005089031/ WKN 508903) steigt Mitte September in den Index der mittelgroßen Werte MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) auf, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Weichen müsse dafür die Aktie des Maschinenbauers Krones (ISIN DE0006335003/ WKN 633500), wie die Deutsche Börse in Eschborn im Anschluss an die Indexüberprüfung am Dienstagabend nach Handelsschluss mitgeteilt habe.Den Platz von United Internet im Kleinwertesegment SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) nehme dafür Börsenneuling thyssenkrupp nucera (ISIN DE000NCA0001/ WKN NCA000) ein. Den SDAX werde zudem künftig IONOS (ISIN DE000NCA0001/ WKN NCA000) bereichern. Platz machen müsse dafür der Anbieter von Bildverarbeitungskomponenten Basler (ISIN DE0005102008/ WKN 510200). Die Änderungen würden am Montag, 18. September, in Kraft treten.