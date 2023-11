Wien (www.aktiencheck.de) - Das Financial Stability Board (FSB) hat am Montag die italienische UniCredit (ISIN IT0005239360/ WKN A2DJV6) (-1,29%) von der Liste der global systemrelevanten Banken heruntergestuft und drei Banken, darunter die Schweizer UBS (ISIN CH0244767585/ WKN A12DFH) (-1,29%), eine Stufe höher eingestuft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) (-0,82%) habe seine Belegschaft auf einen Personalabbau vorbereitet. "Die Lage ist sehr kritisch. Viele Märkte sind massiv unter Druck, unsere Auftragseingänge, vor allem bei Elektroautos, liegen unter unseren ehrgeizigen Erwartungen", habe der Chef der Marke Volkswagen im Wolfsburger Konzern, Thomas Schäfer, am Montag bei einem Treffen mit Vertretern der IG Metall gesagt.Beim Haushaltsroboter-Hersteller iRobot (ISIN US4627261005/ WKN A0F5CC) sei die Euphorie am Freitag über eine mögliche Zustimmung der EU zum Übernahmeangebot von Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) (+0,67%) nur von kurzer Dauer gewesen. Die Nachrichtenagentur Reuters habe berichtet, die EU wolle die Übernahme ohne Einschränkungen genehmigen. Am Montag sei jedoch bekannt geworden, dass die EU-Kommission an ihren wettbewerbsrechtlichen Bedenken festhalte. Die iRobot-Aktie, die vor dem Wochenende noch um rund 40% in die Höhe geschossen sei, sei am Montag eingebrochen und habe zeitweise um ein Viertel niedriger notiert - am Ende habe man gut 17% verloren. (28.11.2023/ac/a/m)