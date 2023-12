Ein erneut sehr bewegtes und bewegendes Jahr neige sich dem Ende zu. Aus Anlegersicht werde 2023 als überdurchschnittlich gutes Aktienjahr in die Geschichte eingehen. Besonders in der ersten Jahreshälfte hätten Aktien dynamisch zulegen und die Verluste aus dem Vorjahr abbauen bzw. sogar überkompensieren können. Im Sommer sei Dividendentiteln allerdings die Puste ausgegangen. Die anhaltende geopolitische Unsicherheit, immer weiter steigende Leitzinsen und deutlich anziehende Renditen auch am langen Ende hätten eine seit vielen Jahren nicht mehr dagewesene Konkurrenzsituation erzeugt: Plötzlich habe es wieder Anlagealternativen gegeben. Außerdem habe sich die Bodensuche bei den konjunkturellen Frühindikatoren länger als erwartet hingezogen und auch die Notenbanken seien mit Hinweisen auf ein Ende des Straffungszyklus recht sparsam umgegangen.



Bis Ende Oktober hätten die meisten der international führenden Aktienindices einen beachtlichen Teil ihres Jahresgewinns wieder abgegeben. Deutlicher als erwartet sinkende Inflationsraten, Signale eines Endes des Zinserhöhungszyklus, fallende Renditen am langen Ende sowie Anzeichen für eine Bodenbildung beim globalen Industriezyklus hätten dann aber den Treibstoff für eine Jahresendrally geliefert, die ihrem Namen alle Ehre mache. So hätten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seit ihrem Zwischentief im Oktober bislang rund 15% zulegen können.



Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde es in diesem Tempo nicht weitergehen. So seien beispielsweise die Zinssenkungserwartungen für FED und EZB für das kommende Jahr in den letzten Wochen vermutlich etwas über das Ziel hinausgeschossen, wodurch sich gewisses Enttäuschungspotenzial aufbaue. Somit sei an den Aktienmärkten durchaus mit zwischenzeitlichen Kursrücksetzern zu rechnen. Insbesondere hierzulande sei aber angesichts einer insgesamt noch moderaten Bewertung - der faire Wert für den DAX liege aktuell bei rund 17.500 Punkten - das Kurspotenzial noch nicht ausgeschöpft. (15.12.2023/ac/a/m)







