Sowohl Trump als auch Biden hätten während ihrer Amtszeit mit Krisen zu kämpfen gehabt, die zeitweilig deutliche Spuren am Aktienmarkt hinterlassen hätten. Bei Trump sei es gegen Ende seiner Amtszeit 2020 die Corona-Pandemie gewesen, die zeitweilig zu Einbrüchen bei Wirtschaftswachstum und Beschäftigung geführt habe. Dennoch habe der S&P 500 die massiven Kursrückgänge rasch aufholen können.



Seit seiner Wahl bis zur Wahl Bidens habe der S&P 500 auf das Jahr umgerechnet rund 12% zulegen können. Das sei durchaus beachtlich, habe der durchschnittliche jährliche Kurszuwachs unter republikanischen Präsidenten seit dem zweiten Weltkrieg lediglich knapp 6% betragen, der unter Demokraten rund 10%. Allerdings sei dies sicherlich nicht allein auf Trumps Politik zurückzuführen. In Bidens Amtszeit falle u.a. der Ukraine-Krieg und die Eskalation im Nahen Osten. Dennoch sei auch seine "Aktienmarktbilanz" überdurchschnittlich gut. Seit seinem Wahlsieg habe der S&P 500 bislang um annualisiert 14% zulegen können. Angesichts der ausgesprochen positiven Aktienmarktentwicklung bestünde somit kein Grund, die Pferde zu wechseln.



In den USA herrsche zwar eine ausgeprägte Aktienkultur. Dies dürfte jedoch nicht das einzige wahlrelevante Thema sein. Trotz einer insgesamt robusten Konjunktur und Arbeitsmarktentwicklung sei seit Ende 2020 die Konsumentenstimmung im republikanischen Lager deutlich schlechter als unter den Anhängern der Demokraten. Zudem scheine die Angst vor Inflation unter Republikanern stärker ausgeprägt zu sein. Die deutlich lauteren protektionistischen Töne Trumps wären in diesem Zusammenhang zwar kontraproduktiv. Ob die komplexen Verteilungswirkungen von Strafzöllen vom Gros der Wähler richtig antizipiert würden, sei jedoch mit Fragezeichen zu versehen.



Auch bei den Unternehmen, zumindest bei den kleinen und mittleren, habe das Thema Inflation den Dauerbrennern Steuern und Regulierung den Rang abgelaufen. Das beste wirtschaftspolitische Mittel wäre aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive somit eine den Wettbewerb fördernde Politik. Diese sei bei beiden Kandidaten nicht wirklich zu erkennen. Aus einzelwirtschaftlicher Sicht könne es gleichwohl Sinn ergeben, den Trend zu mehr staatlichen Eingriffen zu nutzen, um vorteilhafte Regulierungen und/oder Subventionen - heute oft als "Zukunftsinvestitionen" bezeichnet - zu erwirken. Die größten Unterschiede zwischen Trump und Biden dürften dabei rund um den Themenkomplex Klimawandel und grüne Transformation existieren.



Das klassische Saisonmuster in Wahljahren lasse sich wie folgt beschreiben: Langweiliges erstes Halbjahr, Sommerrally, Korrektur im Herbst und Jahresendrally. Die recht ansehnliche Performance spreche somit nicht gerade dafür, dass 2024 dem für Wahljahre typischen Muster folge. Ähnlich "unzuverlässig" als Entscheidungsgrundlage für Kapitalanlagen scheine die Frage nach der Parteizugehörigkeit des Präsidenten zu sein. Ein nicht zu vernachlässigender Teil der Aktienperformance dürfte auf übergeordnete, vom Zeitgeist geprägte wirtschaftspolitische Weichenstellungen zurückzuführen sein. Zudem seien ohnehin auch die Mehrheitsverhältnisse im Kongress zu beachten, die hier nicht berücksichtigt seien.



Für Anlageentscheidungen sollte man sich daher eher auf die klassischen Einflussfaktoren konzentrieren. Eine sich verbessernde Weltkonjunktur und gleichzeitige Zinssenkungen der Notenbanken, voraussichtlich ab Juni, würden ein ausgesprochen aktienfreundliches Umfeld darstellen. Allerdings hätten gerade US-Titel bereits sehr viel Positives vorweggenommen. Dies zeige sich an einer inzwischen schon recht hohen Bewertung von US-Titeln. Zwar könne von einer Blase noch keine Rede sein. Allerdings seien angesichts der gestiegenen Erwartungsniveaus negative Überraschungen wahrscheinlicher als positive. Daher könne es durchaus zu zwischenzeitlichen Kursrücksetzern kommen. Dies dürfte auch beim deutlich günstiger bewerteten DAX künftig für eine etwas höhere Schwankungsanfälligkeit sorgen. (22.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Konsequenzen hat der Ausgang der US-Wahlen für Aktien, fragen die Analysten der Helaba.Vermutlich seien die gesellschafts- und geopolitischen Auswirkungen größer als die unmittelbaren Folgen für Aktien.Am 5. November 2024 stünden in den USA Präsidentschaftswahlen an und inzwischen sei klar, dass es eine Neuauflage des Duells von 2020 geben werde. Aus "Wahlwetten" abgeleitete Wahrscheinlichkeiten würden Donald Trump derzeit leicht im Vorteil sehen. Gerade vor dem Hintergrund der angespannten geopolitischen Lage und eines eher nach Deglobalisierung strebenden Zeitgeistes werde auch hierzulande bereits sehr viel über die möglichen Konsequenzen des Wahlausgangs diskutiert.Sei der Ausgang der Präsidentschaftswahl für Aktien überhaupt relevant oder gelte die alte Börsenweisheit "Politische Börsen haben kurze Beine"? Die weit verbreitete Vorstellung, Aktien würden sich unter republikanischen Präsidenten besser entwickeln, werde durch die historische Kursentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes - gemessen am S&P 500 - nicht bestätigt. Vielmehr seien im Betrachtungszeitraum von 1928 bis heute gleich vier Vierjahreszeiträume mit negativer Kursentwicklung während republikanischer Präsidentschaft zu beobachten gewesen. Unter demokratischen Präsidenten sei es dagegen lediglich einmal zu einer negativen Vierjahresphase gekommen.