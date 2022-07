Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz pandemiebedingter Produktionsausfälle in China und anhaltender Lieferketten-Probleme konnte Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) seinen Gewinn im zweiten Quartal fast verdoppeln, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.BAWAG Group (ISIN AT0000BAWAG2/ WKN A2DYJN) - mit einem Nettogewinn in Q2 22 von EUR 133,7 Mio. habe man leicht über Konsens und den Schätzungen der Analysten gelegen. Zugleich sei das 2022 Eigenkapitalrendite-Ziel von über 17% bestätigt worden. Außerdem habe es grünes Licht von der EZB für den Aktienrückkauf mit einem geplanten Volumen von EUR 325 Mio. gegeben.Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) habe gestern um 7,4% zugelegt, nachdem der Streaminganbieter am Vorabend verkündet habe, dass man im dritten Quartal bei den Nutzerzahlen wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren würde. Im zweiten Quartal sei der Rückgang mit 1 Mio. niedriger ausgefallen als erwartet. (21.07.2022/ac/a/m)