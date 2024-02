Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Fahrwasser von länger anhaltend hohen Zinsen und in Anbetracht des Rekordhochs beim DAX am vergangenen Freitag fehlte zu Beginn der Woche schlichtweg die Fantasie für weiter steigende Kurse, berichten die Analysten der NORD/LB.• Dow Jones -0,71%; S&P 500 -0,32%; NASDAQ Comp. -0,20%Stellantis ( ISIN NL00150001Q9 WKN A2QL01 ) habe Medienberichte über eine geplante Fusion mit Renault dementiert. Am Wochenende sei in der italienischen Presse zu lesen gewesen, dass die französische Regierung (als Anteilseigner beider Autobauer) die Möglichkeit eines Zusammenschlusses prüfe. Stellantis-Verwaltungsratschef, John Elkann, habe am Montag erklärt, dass es keine Pläne zu einer Fusion mit anderen Herstellern gebe und sich die französisch-italienisch-amerikanische Gruppe auf die Umsetzung ihres langfristigen Geschäftsplans konzentriere.Delivery Hero ( ISIN DE000A2E4K43 WKN A2E4K4 ) habe erstmals ein Geschäftsjahr mit einem operativen Gewinn abgeschlossen. Nach einem Verlust von EUR 467,2 Mio. in 2022 klettere das bereinigte Betriebsergebnis vorläufigen Berechnungen zufolge in 2023 auf mehr als EUR 250 Mio. In 2026/2027 würden Anleihen in Höhe von EUR 1,63 Mrd. sowie Kredite mit einem Gesamtvolumen von EUR 733 Mio. fällig. Zuletzt hätten Spekulationen über eine erforderliche Kapitalerhöhung im Raum gestanden. (06.02.2024/ac/a/m)